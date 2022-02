Vor allem junge Sportlerinnen würden nach kürzester Zeit von neuen und noch jüngeren Talenten ersetzt werden.

"Wenn sie etwa 18 Jahre alt sind, können sie auf nationaler Ebene nicht mehr gegen jüngere Gegner mithalten und verschwinden von der Bildfläche", erklärte Leenards. Zudem forderte die Niederländerin ein Mindestalter im Eiskunstlauf.

"Ich denke, es sollte kein Kindersport sein. Man kann in jungen Jahren zwar bei einem bestimmten Sprung besser sein. Aber Eiskunstlauf ist auch ein Sport, bei dem es auf die richtige Kombination von Technik, Bewegung und Musik ankommt. Sie muss ein Ganzes bilden", meinte Leenards.

Auch Eurosport-Kommentator Hendryk Schamberger litt mit der jungen Russin: "Keiner hat gedacht, dass Valieva so zusammenbricht. Sie war so überlegen bei der Europameisterschaft und hat dort mit einem Riesenabstand gewonnen." Der Druck sei aber "so enorm gewesen, dass sie Fehler gemacht hat, die man in der ganzen Saison von ihr nicht gesehen hat".

Savchenko exklusiv: "Ich würde mein Kind nicht zum Eiskunstlauf schicken"

Im Eiskunstlauf ist ein Wandel nötig

In diesem Sommer will die Internationale Eislauf-Union (ISU) eine Regeländerung vorschlagen, um das Mindestalter auf 17 Jahre anzuheben. Dass dies aber die Zustimmung aller Landesverbände erhält, gilt als unwahrscheinlich.

Leenards bezeichnete zudem die Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs CAS im Fall von Valieva als unverständlich. "Sie machen das, damit ein fünfzehnjähriges Mädchen keinen irreparablen Schaden erleidet, aber was jetzt passiert ist, kann viel mehr Schaden anrichten. Der Druck, dem Valieva ausgesetzt war, war unmenschlich."

Im Eiskunstlauf sei ein echter Wandel nötig.

Sorgen um Valieva: "Es könnte das Ende ihrer Karriere bedeuten"

Auch Alban Préaubert, ehemaliger französischer Eiskunstläufer, macht sich Sorgen um die junge Russin, die nach einem positiven Dopingtest aus dem Dezember nur unter Vorbehalt in Peking im Einzel starten durfte. Bei Eurosport Frankreich meinte er: "Karrieren in Russland sind besonders kurzlebig. Oft werden russische Läuferinnen nach einer erfolgreichen Saison durch junge Talente ersetzt, die noch talentierter sind als sie. Man muss die Ergebnisse der Untersuchung abwarten, welche Strafe, wenn überhaupt, verhängt wird."

Er erwarte aufgrund ihres jungen Alters maximal eine Doping-Sperre von bis zu zwei Jahren.

Doch auch danach dürfte es schwer werden, wieder auf dasselbe Niveau zurückzukehren, glaubt Préaubert: "Es ist schwierig, sich zu motivieren, wenn man keine Wettkämpfe hat. Es könnte also das Ende ihrer Karriere bedeuten - was ich ihr nicht wünsche. Ich hoffe, dass wir die Gelegenheit haben werden, sie wiederzusehen. Sie ist eine wunderbare Eisläuferin."

