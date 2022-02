Die Enttäuschung und Trauer über das Aus im Einzel war bei Zhou riesig. Auf "Instagram" hatte der US-Amerikaner mit den Tränen kämpfend seinem Frust freien Lauf gelassen.

Jetzt kam die freudige Überraschung und der versöhnliche Abschluss mit Olympia 2022. Zhou darf sich über eine Einladung zur Abschluss-Gala der zweieinhalb Wochen dauernden Eiskunstlauf Wettkämpfe freuen.

Er steht damit auf einer exklusiven Liste von acht Eiskunstläufern aus dem Olympia-Feld der Männer, die an diesem Event teilnehmen dürfen. Dabei werden am Schlusstag der Winterspiele am Sonntag die großen Stars die Fans in der Halle und vor dem TV mit ihren Showprogrammen begeistern, befreit von jedem Leistungsdruck des Medaillenkampfes.

Eigentlich wollte Zhou in der Gala sein Kurzprogramm zeigen, allerdings sind dort keine Wettkampfprogramme erlaubt. Davon lässt er sich aber nicht die Freude nehmen: "Trotzdem wird es für mich eine größere Bedeutung haben, weil es endlich der Kontakt mit dem Olympia-Eis ist, den ich leider nicht haben konnte."

