"Es tut weh, die Eisfläche zu sehen, auf der man selbst eigentlich stehen wollte", sagte der 29 Jahre alte Berliner in einem Interview mit ZEIT-online.

Seegert wartet immer noch auf einen negativen PCR-Test, ist aber nach wie vor symptomfrei: "Wenn es einem gut geht und man scheitert am CT-Wert, ist das schon schwer zu nehmen."

Wegen der Coronavirus-Infektion verpassten Seegert und seine Partnerin Minerva Hase die Teilnahme am olympischen Mannschafts-Wettbewerb, in dem das deutsche Team den neunten Platz belegte. Die Entscheidung im Paarlauf beginnt am 18. Februar mit dem Kurzprogramm, 24 Stunden später werden die Küren gelaufen.

