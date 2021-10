Eiskunstlauf

Skate America in Las Vegas: Vincent Zhou überzeugt auch in der Kür

Lokalmatador Vincent Zhou aus den USA überzeugt beim Skate America in Las Vegas. Mit über 295 Punkten in der Gesamtwertung kratzte der ehemalige WM-Dritte an seiner persönlichen Bestleistung und bezwang den Olympiazweiten Shoma Uno aus Japan. Hier gibt es die Kür des Siegers im Video.

00:04:21, vor 28 Minuten