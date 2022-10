Efimova war beim dreifachen Wurfrittberger gegen die Bande gestürzt. Der Sturz sah harmlos aus, erwies sich aber nach dem folgenden Training schlimmer als zunächst vermutet.

Daher sagte das Paar seine Teilnahme an der Kür ab. Der Sieg ging an Riku Miura und Ryuichi Kihara aus Japan. In den anderen drei Kategorien Männer, Frauen und Eistanzen waren keine Deutschen am Start.

Ad

Eiskunstlauf Skate Canada: Die Siegeskür von Watanabe in Mississauga VOR 11 STUNDEN

Eiskunstlauf Eiskunstlauf: Wagner neuer DEU-Präsident VOR 19 STUNDEN