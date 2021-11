Eiskunstlauf

Grand Prix Skate Canada 2021: Nathan Chen gewinnt Gold in Vancouver - Die Kür im Video

Beim Grand Prix Skate Canada 2021 holte der US-Amerikaner Nathan Chen überlegen Gold. Der 22-Jährige erreichte in der Kür eine Punktzahl von 200,46 Punkten. Nach dem Kurzprogramm hatte Chen schon einen beachtlichen Vorsprung. Dieser geriet auch in der Kür zu keiner Zeit in Gefahr.

00:05:08, vor einer Stunde