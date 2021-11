Eiskunstlauf

Skate Canada 2021: Kamila Valieva stellt neuen Weltrekord auf und gewinnt in Vancouver - Die Kür im Video

Beim Grand Prix Skate Canada 2021 erreichte die 15-jährige Russin Kamila Valieva einen neuen Weltrekord in der Kür-Bewertung und in der Gesamtwertung. Im Kurzprogramm erreichte die Russin zuvor schon eine beachtliche Punktzahl, bei der Kür jedoch übertraf sie die "magische" Marke von 180 Punkten (180,69) und stellte sowohl dort, als auch in der Gesamtwertung einen neuen Weltrekord auf.

