Eiskunstlauf

Eiskunstlauf-WM - Kaori Sakamoto tanzt im Kurzprogramm Saisonbestleistung: "Großer Schritt Richtung WM-Titel"

Die Japanerin Kaori Sakamoto gilt bei der Eiskunstlauf-WM in Montpellier nach dem Ausschluss der russischen Athletinnen als eine der Top-Favoritinnen auf Gold. Im Kurzprogramm untermauert sie diese Stellung mit einer wunderbaren Vorstellung, für das die Olympia-Dritte 80,32 Punkte erhält. Das ist Saisonbestleistung. Sakamoto geht nun als Führende in das Kürfinale am Freitagabend.

00:06:32, vor 2 Stunden