Eiskunstlauf

Maurizio Zandron begeistert mit Kurzprogramm zu Michael Jacksons "Earth Song"

Der gebürtige Südtiroler Maurizio Zandron, bei der Weltmeisterschaft in Montpellier allerdings für Österreich am Start, zaubert ein starkes Kurzprogramm zur Musik von Michael Jacksons "Earth Song" aufs Eis. Der 21-Jährige, der bei der letzten WM 2021 noch auf Platz 29 landete, kann damit eine persönliche Bestleistung erzielen. Zandron darf sich am Ende über 83,10 Punkte freuen.

00:05:42, vor einer Stunde