Eiskunstlauf

Ivan Shmuratko rührt das Publikum mit seinem Kurzprogramm bei der WM in Montpellier zu Tränen

Der ukrainische Eiskunstläufer Ivan Shmuratko sorgt bei der Weltmeisterschaft in Montpellier für einen emotionalen Höhepunkt. Er verzichtet auf Glamour und läuft sein Kurzprogramm in einem einfachen Trainingsshirt mit der Aufschrift Ukraine und einem Herz in den Nationalfarben seines Heimatlandes. Nach dem Kurzprogramm des 20-Jährigen gibt es minutenlangen Beifall vom Publikum.

00:06:36, vor einer Stunde