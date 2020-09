"Der deutsche Eisschnelllaufsport hat sich in den vergangenen Jahren international schüchtern gezeigt. Aufgrund meiner Erfahrungen im Ehrenamt möchte ich beratend helfen, dies zu ändern", sagte Breuer in einem ersten Statement.

Allerdings ist es noch fraglich, ob das aktuelle DESG-Präsidium auch in Zukunft den Verband führt. Der kommissarische Präsident Matthias Große will sich am Samstag auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung in Frankfurt/Main zum DESG-Präsidenten wählen lassen.