bis 10. April) aus. Das verkündete die achtmalige Weltmeisterin am Donnerstag auf Instagram.

Sie sei mental "kaputt", hieß es in ihrem Statement: "Es ist und war eine lange Saison." Schulting, die nach Pyeongchang 2018 auch in Peking Gold über 1000 m gewonnen hatte, habe sich aber bereit gefühlt, ihre fünf Titel zu verteidigen: "Ich habe alles in meiner Macht stehende getan, um negativ zu bleiben, aber leider hat das nicht funktioniert."

