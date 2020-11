Die Internationale Eislaufunion (ISU) sei über diese Entscheidung informiert worden, teilte die DESG am Freitag mit.

"Die Austragung von Weltcups ist in diesen Tagen und Wochen angesichts der Corona-Pandemie nicht machbar. Wirtschaftlich sind diese Events in der momentanen Situation für uns nicht finanzierbar", sagte Nadine Seidenglanz, die Generalbevollmächtigte des Präsidenten Matthias Große für den sportfachlichen Bereich. Auch sei der Gesundheitsschutz aller Sportler "derzeit nicht zu gewährleisten".

24/11/2020 AM 16:11

Eisschnelllauf-WM in Heerenveen angesetzt - Shorttrack-WM verlegt

Die DESG will versuchen, die Veranstaltungen zu einem anderen Zeitpunkt auszutragen. Die Wettbewerbe in Bietigheim waren vom 19. bis 21. Februar geplant. Der Weltcup in Dresden hätte eine Woche später vom 26. bis 28. Februar 2021 stattfinden sollen.