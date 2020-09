"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Gerne bringe ich meine Erfahrungen als Athletin, aber auch meine Kenntnisse leistungssportlicher Strukturen und Prozesse in das zukünftige Trainerteam ein", sagte Wolf. Die Diplomtrainerin, die in der Vergangenheit schon als Bundestrainerin Technik und Wissenschaft arbeitete, führt die neue siebenköpfige Trainerkommission der DESG an.