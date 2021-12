Der deutsche Meister kam in 34,41 Sekunden auf Rang 15. Sollte Dufter am Sonntag im zweiten 500-m-Wettbewerb von Calgary erneut mindestens 15. werden, hätte er das Peking-Ticket in der Tasche.

Den Tagessieg holte sich Weltmeister Laurent Dubreuil aus Kanada. In 33,77 Sekunden entthronte Dubreuil den russischen Weltrekordler Pawel Kulischnikow (34,00) als Bahnrekordhalter.

