Der 26-Jährige verbesserte die Bestmarke, die zuvor Nico Ihle gehalten hatte, am Sonntag auf 34,200 Sekunden und belegte damit den zweiten Platz in der B-Gruppe.

Damit verbunden ist der Aufstieg in die A-Gruppe für das kommende Weltcupwochenende in Calgary/Kanada, bei dem Dufter die Olympia-Norm für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) erfüllen kann.

Dufters Bestzeit ist der zweite deutsche Rekord beim Weltcup auf der ehemaligen Olympiabahn. Am Samstag hatte Stefan Emele über 1500 m die zwölf Jahre alte Bestmarke auf 1:44,423 Minuten verbessert.

