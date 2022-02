Bei den Frauen scheiterte das Trio um die sechsmalige Olympiasiegerin Wüst im Halbfinale knapp am späteren Olympiasieger Kanada (+0,96 Sekunden). Im Rennen um Bronze setzten sich die Niederländerinnen dann in 2:56,86 Minuten gegen das Team des Russischen Olympischen Komitees (ROC/+1,80) durch. Im Rennen um Gold überraschte Kanada in 2:53,44 Minuten die favorisierten Japanerinnen (+11,03), die von einem späten Sturz zurückgeworfen wurden.

Bei den Männern hatten Kramer und Co. im Halbfinale das Nachsehen gegen Norwegen (+1,34), auch das Rennen um Bronze gegen die USA (+2,81) ging verloren. Im Team blieben die Oranje-Läufer damit erstmals ohne Medaille. Gold sicherte sich Norwegen in 3:38,08 Minuten vor dem ROC-Trio (+2,39).

Kein deutsches Team hatte sich für die Teamverfolgung qualifiziert.

