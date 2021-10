nationalen Titel gewonnen. Die 49 Jahre alte Berlinerin setzte sich über 3000 m in 4:11,82 Minuten vor Michelle Uhrig (Berlin/4:16,27) durch und machte einen ersten Schritt in Richtung ihrer achten Olympia-Teilnahme.

Durch ihren Titelgewinn steht Pechstein als Teilnehmerin an den ersten vier Weltcup-Rennen fest, bei denen Tickets für die Winterspiele in Peking (4. Februar bis 20. Februar) vergeben werden. Pechstein würde als erste Frau zum achten Mal an Winterspielen teilnehmen, bei denen sie mit insgesamt neun Medaillen die erfolgreichste deutsche Olympioniken ist.

In Inzell geht sie noch über 5000 m und im Massenstart an den Start.

