Bei den Einzelstrecken-Weltmeisterschaften im niederländischen Heerenveen stellte die 29-Jährige aus Darmstadt am Donnerstag über 3000 m in 4:08,390 Minuten eine persönliche Bestzeit auf. Die viermalige Inline-Weltmeisterin belegte damit den 13. Rang. Der WM-Titel ging an die Niederländerin Antoinette de Jong (3:58,470).