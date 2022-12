Die zweimalige Olympiateilnehmerin erkämpfte im Massenstart-Finale über 16 Runden auf dem Olympic Oval Platz neun.

Sie sicherte sich den Platz durch einen Sieg in einem Zwischensprint, der ihr drei Punkte einbrachte. Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein (Berlin) kam auf Rang 15 unter 16 Finalistinnen. Den Tagessieg ersprintete Olympiasiegerin Irene Schouten (Niederlande). In der Weltcupwertung führt Schouten (228 Punkte). Uhrig nimmt Position 12 (126 Punkte), Pechstein Position 14 (116) ein.

Bei den Männern hatte der erste deutsche Sieger eines Massenstarts-Weltcups, der für Frankfurt/Main startende Darmstädter Felix Rijhnen, als Zwölfter des Halbfinals das Finale überraschend verpasst. Der Erfurter Felix Maly hatte überraschend sein Halbfinale gewonnen. Im Finale wurde er chancenlos Vierzehnter. Es siegte Andrea Giovannini aus Italien, der auch die Weltcupwertung (197 Punkte) anführt. In dieser Wertung liegt Rijhnen auf Rang fünf (154) vor Maly (153).

Malys Klubkamerad Moritz Klein belegte über 1000 m in 1:07,93 Minuten Platz elf. Damit ist der Thüringer beim nächsten Weltcup am kommenden Wochenende, ebenfalls in Calgary, der einzige deutsche Sprinter in der A-Gruppe über 1000 m. In der Weltcupwertung liegt er auf Rang 11. Den Tagessieg holte sich der Niederländer Hein Otterspeer (1:07,28).

