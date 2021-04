Die ehemalige Sprinterin und Olympia-Zweite von Vancouver hat zum 1. April das Team der Bundesgeschäftsstelle von Special Olympics Deutschland in Berlin verstärkt. Dort fungiert sie als Koordinatorin Bildung und Wissenschaft.

"Ich freue mich sehr darauf, meine Erfahrungen aus dem Bereich Bildung und Wissenschaft und meine Begeisterung für den Sport in all seinen Facetten in das Team Sport und Bildung bei SOD einzubringen", sagte Wolf, die an der Vorbereitung der Special Olympics World Games 2023 in Berlin mitwirken wird.

