Über 3000 m war Olympiasiegerin Irene Schouten (Niederlande) bei den Weltmeisterschaften am Samstag gut zwei Sekunden schneller als die Deutsche damals und gewann das Rennen.

Am 17. Februar 2001 hatte Niemann-Stirnemann in der damaligen Weltrekordzeit von 4:00,26 Minuten den lange Zeit gültigen Bestwert für Hamar aufgestellt. Das "Vikingskipet" in der norwegischen Stadt war Schauplatz der Olympischen Spiele 1994 und gilt als eine der schnellsten Bahnen der Welt.

