Im Königreich der Niederlande gibt es offiziell nur einen Regenten. Auf dem Thron sitzt Willem-Alexander, der Prinz von Oranien-Nassau und Jonkheer van Amsberg ist wie viele seiner Landsleute sehr sportbegeistert. Im Winter, wenn in kalten Nächten Grachten gefrieren und sich die Menschen zwischen Groningen und Rotterdam Kufen unter die Füße schnallen, schaut die Nation seit mehr als zehn Jahren aber häufig zu einem anderen auf: Sven Kramer.

Der Top-Star der Eisschnelllauf-Supermacht Niederlande ist der König des "Schaatsens". In Peking dankt er ab. Die Olympischen Winterspiele in China sind der finale Akt einer herausragenden Karriere. Am Sonntag (9:30 Uhr MEZ) läuft er letztmals auf seiner Spezialstrecke 5000 m.

Drei Mal in Folge hat Kramer Gold über die kurze Langstrecke gewonnen, über die er zudem acht Mal Weltmeister wurde. Kein Eisschnellläufer war über die 5000 m je erfolgreicher. Dass es noch einmal für ganz vorne reicht, ist unwahrscheinlich. "Es wird schwieriger als je zuvor", sagte der Wunderläufer aus Heerenveen.

Die vielen Jahre auf dem Eis haben Spuren hinterlassen beim 35-Jährigen. Der Rücken macht dem Ausnahmeathleten seit Jahren zu schaffen. Eine Wirbelsäulenoperation im Sommer sollte ihn von chronischen Schmerzen befreien.

"Jetzt kann ich nur gewinnen"

Die Saison verlief entsprechend holprig. Die einstige Dominanz hat Kramer eingebüßt, der neue Top-Favorit in dem Rennen, in dem auch die beiden Deutschen Patrick Beckert und Felix Rijhnen starten, heißt Nils van der Poel und startet für Schweden.

Für Kramer ist das eine ungewohnte Situation. Ihre Vorteile weiß er zu schätzen. "Früher konnte ich nur verlieren", sagte Kramer, "jetzt kann ich nur gewinnen."

Eine Medaille soll es werden, "das wäre fantastisch", sagte er. Die Farbe spielt dabei keine Rolle. Mit dem fünften Olympiasieg plant Kramer dennoch fest: In der Teamverfolgung ist Gold das Ziel. Sein dritter Einsatz, der Massenstart am Schlusswochenende der Winterspiele, ist eine Zugabe. Es wird das letzte Rennen in Kramers langer Laufbahn.

