Ausgang des Streits sind niederländische Medienberichte, wonach der niederländische Wissenschaftler Sander van Ginkel auf den olympischen Eismacher Mark Messer eingewirkt haben soll, damit dieser das Eis zugunsten der Niederländer präpariert. Nils van der Poel wetterte daraufhin gegen die Top-Nation im Eisschnellauf und sprach von "Korruption".

Eurosport-Expertin Anni Friesinger-Postma sieht in dem Fall dagegen "keinen so großen Skandal". Das Eis sei für alle gleich. Sie glaubt, dass alles wohl eher auf einem Übersetzungsfehler im ursprünglichen Interview basiert. "Ins Interview ist ein kleiner Übersetzungsfehler reingekommen, weil man kann es von zwei Seiten sehen", meint Friesinger-Postma exklusiv bei Eurosport.

"Fakt ist: Langstreckenläufer brauchen eher ein härteres Eis. Einfach, damit du weniger Widerstand und bessere Gleiteigenschaften hast. Ein Sprinter braucht etwas mehr Grip. Im Sprint sich auch die Geschwindigkeiten höher und die Athleten schwerer. Damit du da in der Kurve nicht rausfliegst, ist eine andere Eisqualität wichtig. Der eine mag lieber härteres Eis, der andere weicheres", erklärt die 45-Jährige und stellt klar: "Für die Langdistanz ist eine härtere Eisqualität sicher besser, davon profitieren alle, nicht nur die Niederländer."

Außerdem habe es inzwischen auch schon Gespräche zwischen Nils van der Poel, dem niederländischen Verband und dem Eismacher gegeben.

Friesinger-Postma: "Van der Poel hat sich nichts Gutes getan"

Aus ihrer Sicht hat sich 5000-Meter-Olympiasieger van der Poel mit seinen gravierenden Vorwürfen keinen Gefallen getan: "Bei Olympischen Spielen muss man natürlich sehr vorsichtig, was man für Äußerungen tätigt. Da hat sich Nils van der Poel nicht Gutes getan. Die schöne Goldmedaille rückt da etwas in den Hintergrund."

Allerdings räumt die 1500-Meter-Olympiasiegerin von 2002 ein: "Wir Deutsche haben so was auch immer vermutet". Friesinger-Postma zählte zu ihrer Hochzeit zu den größten Herausforderinnen der Niederländerinnen. Zu dieser Zeit wurde unter anderem um die Rennanzüge große Geheimnisse gemacht.

"Ich denke schon, dass jeder im Rahmen des Erlaubten versucht, das beste Material zu haben. Aber das Eis muss neutral sein. Das wird an die Strecke angepasst, aber nicht an ein Land", so Friesinger-Postma.

Friesinger-Postma: Diskussionen werden weitergehen

"Mein Ruf steht auf dem Spiel. Ich bin sehr verärgert über diese Geschichte und die Art, wie sie sich entwickelt hat. Ich werde ihm nichts sagen, was ich nicht auch jedem anderen Land sagen würde", sagte Messer, der schon bei sechs Olympischen Spielen gearbeitet hat.

An ein Ende der Diskussion glaubt Friesinger-Postma dennoch nicht. "Das Eis immer ein großes Thema", erklärt die Inzellerin. "Das Eis ist immer schwierig, so ist es beim Ski Alpin ja auch. Als Startnummer vier hast du andere Bedingungen, als wenn du eine hohe Nummer hast."

