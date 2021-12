Eisschnelllauf

Was ist Eisschnelllauf? Regeln und Disziplinen im Kampf um die Medaillen im Eisoval bei Olympia 2022

Was ist Eisschnelllauf? Die Regeln, Strecken und Disziplinen im Kampf um die Medaillen im Eisoval bei Olympia 2022 in Peking im Erklärvideo! Mit 14 Entscheidungen gibt es in dieser Sportart mehr Goldmedaillen zu gewinnen als in jeder anderen. Chancen aufs Podium haben aus deutscher Sicht Felix Rijhnen und Patrick Beckert, am Start ist aber Claudia Pechstein, die ihre 8. Winterspiele bestreitet.

00:02:38, vor 2 Stunden