Olympia 2022 - Eisschnellauf der Herren: Kanadischer Eisschnellläufer Graeme Fish muss sich nach seinem Lauf übergeben

Der kanadische Eisschnellläufer Graeme Fish steckte den Wettkampf in Peking nicht allzu gut weg. Bei den Olympischen Winterspielen in Peking zeigten sich die Erschöpfungen des 24-Jährigen nach dem 10.000-Meter-Rennen deutlich. Gut, dass sich der Kanadier erst nach dem letzlichen Rennen an den Seitenrand verkroch.

