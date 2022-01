Eisschnelllauf

Vancouver 2010: Anni Friesinger-Postma slidet auf dem Bauch zum Sieg im Team-Lauf gegen die USA

Olympische Winterspiele in Vancouver 2010: Im Halbfinale der Teamverfolgung im Eisschnellauf treten Daniela Anschütz-Thoms, Stefanie Beckert und Anni Friesinger-Postma gegen die USA an. Es kommt zu einem packenden Finish, in dem die völlig entkräftete Friesinger-Postma stürzt, den Sieg jedoch auf dem Bauch rutschend nach Hause bringt. Deutschland gewinnt später die Goldmedaille.

