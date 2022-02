"Ich weiß nicht, wann ich geschlafen habe. Ich genieße den Moment immer noch", sagte die Berlinerin nach dem 3000-m-Rennen am Samstag. Olympiasieger gebe es ganz, ganz viele, sagte Pechstein: "Fahnenträger nicht so viele. Ich bin ganz stolz, dass ich in dem erlesenen Kreis dabei sein darf."

Pechstein belegte auf ihrer Nebenstrecke in 4:17,16 Minuten zwar den 20. und letzten Rang. Mit ihrer achten Teilnahme an Olympischen Winterspielen feierte sie dennoch einen Rekord.

Ad

Olympia - Eisschnelllauf Pechstein über 3000 m abgeschlagen zur Rekord-Olympionikin VOR 31 MINUTEN

Die 49-Jährige war am Freitagabend an der Seite von Bob-Ass Francesco Friedrich vor dem "Team D" ins Nationalstadion einmarschiert. Auf dem Eis ist sie erst wieder am Schlusswochenende im Massenstart (19. Februar) im Einsatz.

Eisschnelllauf Pechstein über 3000 m abgeschlagen zur Rekord-Olympionikin VOR 41 MINUTEN