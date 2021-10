Über 1500 m kam die zweimalige Olympiateilnehmerin in ihrem Viertelfinale nur auf Platz drei und musste sich mit den Platzierungsläufen zufriedengeben. Dort gewann sie ihr Rennen. Beim Weltcup-Auftakt in Peking hatte Seidel noch das Halbfinale erreicht und war im B-Finale Dritte geworden.

Die 23 Jahre alte Dresdnerin hat sich nach einem Trainingsunfall im März, bei dem sie einen Schien- und Wadenbeinbruch erlitt, zurückgekämpft. Ihr Ziel ist die Olympiateilnahme im kommenden Jahr in China (4. bis 20. Februar). In Peking hatte sie die halbe Olympia-Norm geschafft, in Japan verpasste sie die Chance, ihr Ticket zu den Winterspielen endgültig zu lösen.

Weitere Möglichkeiten dazu bekommt Seidel bei den Weltcups in Debrecen/Ungarn (18. bis 21. November) und Dordrecht/Niederlande (25. bis 28. November). Im Januar finden zudem die Europameisterschaften in Dresden statt. Nach Olympia stehen noch die Weltmeisterschaften in Montreal im März im Wettkampfkalender.

