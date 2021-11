Die Vize-Europameisterin über diese Strecke schied am Donnerstag beim vierten und letzten Weltcup im niederländischen Dordrecht im Viertelfinale als Vierte aus. Für einen Peking-Start auf dieser Strecke hätte sie in der Gesamtwertung mindestens Platz 15 belegen müssen.

Zum Weltcupauftakt in Peking hatte Seidel nach langer Verletzungspause als Neunte ihr bisher bestes Saisonergebnis auf dieser Strecke erreicht und die Nominierungs-Anforderungen zur Hälfte erfüllt. In Dordrecht ist Seidel noch über 1000 m am Freitag am Start.

Ad

Eisschnelllauf Shorttrackerin Seidel verpasst Olympia-Ticket vorerst 21/11/2021 AM 09:32

Olympia - Eisschnelllauf Eisschnellläufer Beckert löst Olympia-Ticket für Peking 20/11/2021 AM 18:31