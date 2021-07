ETCR

ETCR Aragón: Drama um Coletti auf letzter Runde - Farfus siegt im Superfinale A

Augusto Farfus hat das Superfinale des Pool A am zweiten ETCR-Wochenende in Aragón gewonnen und sich den zweiten Platz in der "King of the Weekend"-Wertung gesichert. Stefano Coletti, zwischenzeitlich auf Platz zwei, sorgte in der letzten Runde für einen Crash und wurde später disqualifiziert.

