Terms of Use: French Law - German Language (Part 1)

Mit dem Eurosport Player haben Sie Zugang zu einer Vielzahl von linearen Kanälen, Sportinhalten (live und zeitversetzt), sportbezogenen Berichten, Einblicken, Sportbiografien und Kommentaren („Eurosport-Inhalte“), die über das Internet an bestimmte kompatible und registrierte TV-Geräte, Computer und sonstige Geräte mit Internetanschluss („Eurosport-Player-Geräte“) gestreamt werden.

Der Eurosport Player wird Ihnen von Dplay Entertainment Limited zur Verfügung gestellt, einer nach dem Recht von England und Wales unter der Firmennummer 09615785 gegründeten Gesellschaft mit eingetragenem Sitz in Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB, Großbritannien („Dplay“).

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: GB 115 1599 24

E-Mail-Adresse: customerservice@eurosportplayer.com

Diese Nutzungsbedingungen regeln Ihre Nutzung des Eurosport Players und enthalten Ihre Vereinbarung mit uns. Im Sinne dieser Nutzungsbedingungen bezeichnen die Ausdrücke „Eurosport Player“, „Eurosport-Player-Dienst“, „unser Service“ oder „der Dienst“ den von Dplay bereitgestellten Online-Dienst zum Entdecken und Anzeigen der Eurosport-Inhalte, einschließlich aller Features und Funktionen, Empfehlungen und Berichte, der Website und Benutzeroberflächen sowie aller mit dem Eurosport Player verbundenen Inhalte und Software.

Durch die Anmeldung für den Eurosport Player verpflichten Sie sich zur Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen, einschließlich aller Änderungen an den Bedingungen oder am Dienst gemäß diesen Nutzungsbedingungen.

Um den Eurosport-Player-Dienst nutzen zu können, müssen Sie über einen Internetanschluss und ein Eurosport-Player-Gerät verfügen.

1. Zugang zum Eurosport Player .

Sie erhalten Zugang zum Eurosport Player, wenn Sie eine oder mehrere Eurosport-Player-Zugangsberechtigungen („Ihr(e) Abo(s)“ oder „Eurosport-Abo(s)“) direkt bei uns abonnieren bzw. erwerben. Mehr über unsere aktuellen Hauptangebote erfahren Sie unter https://www.eurosportplayer.com/subscribe.

Sie müssen uns dafür eine aktuelle, gültige, anerkannte Zahlungsart mitteilen, die Sie bei Bedarf aktualisieren können („Zahlungsart“). Debit- und Kreditkarten werden als Zahlungsart akzeptiert.

Es gibt bestimmte Typen von Eurosport-Abos, die automatisch verlängert werden, es sei denn, Sie verhindern die automatische Verlängerung Ihres Abos vor dem nächsten Verlängerungsdatum (Einzelheiten dazu finden sich im Abschnitt „Kündigung“ unten). Wenn Sie über ein Jahresabo verfügen, das automatisch verlängert wird, benachrichtigen wir Sie darüber per E-Mail mindestens einen (1) Monat vor dem automatischen Verlängerungsdatum und erinnern Sie daran, dass Sie die Möglichkeit haben, die automatische Verlängerung Ihres Abos zu verhindern. Wenn Ihr Abo automatisch verlängert wird, geschieht dies für die Dauer der ursprünglichen Laufzeit (soweit wir Ihnen nichts anderes mitteilen), wodurch Sie uns dazu berechtigen, die Gebühr für Ihre nächste Abonnementperiode über Ihre Zahlungsart einzuziehen.

Wenn Sie die Wiedergabe von in einem Eurosport-Abo enthaltenen Eurosport-Inhalten stoppen, anhalten oder neu starten, wird der Zugriffszeitraum für das Anschauen dieser Inhalte im Rahmen dieses Eurosport-Abos dadurch nicht verlängert. Sobald der jeweilige Zugriffszeitraum abgelaufen ist, stehen Ihnen die Inhalte nicht mehr zur Verfügung.

Konkrete Angaben zu jedem Eurosport-Player-Abonnement bzw. jedem direkt bei uns getätigten Kauf finden Sie, indem Sie unsere Website besuchen, auf das Personensymbol klicken oder sich über die Anmeldebox in der rechten oberen Ecke auf der Seite einloggen und danach auf die Schaltfläche „Abonnement“ links auf der „Account“-Seite klicken.

2. Zugriff auf den Eurosport Player über Dritte.

Eurosport-Abos können auch über Dritte erworben werden. In diesem Fall erhalten Sie den Zugang zum Eurosport Player über den jeweiligen Dritten und / oder über unsere Website von einem Eurosport-Player-Gerät aus. Der Preis, die Dauer und Inhalte eines über einen Dritten erworbenen Eurosport-Abos einschließlich der Möglichkeit, dieses Eurosport-Abo zu verlängern, können von dem Preis, der Dauer und den Inhalten eines direkt bei uns erworbenen Eurosport-Abos (sowie der Möglichkeit, dieses zu verlängern) abweichen.

Der jeweilige Dritte wird Ihnen beim Erwerb Ihres Abonnements oder beim Kauf eines Eurosport-Abos bei ihm mitteilen, wie Sie Zugang zum Eurosport Player erhalten. Sie müssen diesem Dritten eine aktuelle und gültige Zahlungsart bekanntgeben, die er akzeptiert und die Sie bei Bedarf aktualisieren können (vorbehaltlich der Zahlungsbedingungen des Dritten).

Es gibt bestimmte Typen von Eurosport-Abos, die automatisch verlängert werden, es sei denn, Sie verhindern die automatische Verlängerung Ihres Abos vor dem nächsten Verlängerungsdatum (siehe dazu den Abschnitt „Kündigung“ unten). Wird Ihr Abo automatisch verlängert, so berechtigen Sie diesen Dritten, die Gebühr für Ihre nächste Abonnementperiode über die von diesem Dritten akzeptierte Zahlungsart einzuziehen. Angaben zu einer möglichen Erstattung Ihrer Zahlung, auf die Sie in diesen Fällen in Bezug auf ein über einen Dritten erworbenes Eurosport-Abo Anspruch haben können, werden Ihnen von diesem Dritten mitgeteilt.

Wenn Sie die Wiedergabe von in einem Eurosport-Abo enthaltenen Eurosport-Inhalten stoppen, anhalten oder neu starten, wird dadurch der Zugriffszeitraum für das Anschauen dieser Inhalte im Rahmen dieses Eurosport-Abos nicht verlängert (es sei denn, der Dritte, bei dem Sie Ihr Abo erworben haben, teilt Ihnen etwas anderes mit). Sobald der jeweilige Zugriffszeitraum abgelaufen ist, stehen Ihnen die Inhalte nicht mehr zur Verfügung (es sei denn, der Dritte, bei dem Sie Ihr Abo erworben haben, teilt Ihnen etwas anderes mit).

Die Geschäftsbedingungen des Dritten gelten zusätzlich zu diesen Nutzungsbedingungen für Ihr Abonnement bzw. Ihre Zahlung an diesen Dritten. Bei Widersprüchen zwischen diesen Nutzungsbedingungen und den Geschäftsbedingungen des Dritten haben die Geschäftsbedingungen des Dritten Vorrang. So finden die Bedingungen dieser Nutzungsbedingungen, in denen erläutert wird, wie Sie zu zahlen und / oder Ihr Abonnement oder Ihren Kauf zu kündigen haben, keine Anwendung, wenn Sie ein Eurosport-Abo bei einem Dritten erwerben.

Bitte wenden Sie sich an den jeweiligen Dritten, wenn Sie Probleme beim Zugang zum Eurosport Player über die Website dieses Dritten, von einer App aus und / oder mit Anmeldedaten haben, die Ihnen von diesem Dritten zur Verfügung gestellt wurden.

3. Zugang zum Eurosport Player über ein externes Bundle.

Außerdem erhalten Sie Zugang zum Eurosport Player, indem Sie diesen Zugang über einen unserer Geschäftspartner abonnieren bzw. erwerben, der Ihnen ein Paket anbietet, in dem der Zugang zum Eurosport Player mit inbegriffen ist (ein „externes Bundle“). Der jeweilige Geschäftsartner wird Sie beim Abschluss Ihres Abonnements oder beim Kauf eines externen Bundles darüber informieren, wie Sie den Zugang zum Eurosport Player erhalten.

Sie müssen diesem Geschäftspartner eine aktuelle und gültige Zahlungsart bekanntgeben, die dieser akzeptiert. Diese können Sie bei Bedarf aktualisieren (vorbehaltlich der Zahlungsbedingungen eines solchen Geschäftspartners).

Ein externes Bundle kann automatisch verlängert werden, es sei denn, Sie verhindern dessen automatische Verlängerung vor dem Abrechnungsdatum. In diesem Fall berechtigen Sie diesen Geschäftspartner, die Gebühr für Ihre nächste Abonnementperiode über die von diesem Geschäftspartner akzeptierte Zahlungsart einzuziehen. Angaben zu einer möglichen Erstattung Ihrer Zahlung, auf die Sie in diesen Fällen in Bezug auf ein über einen Geschäftspartner abonniertes bzw. erworbenes externes Bundle Anspruch haben können, werden Ihnen von diesem Geschäftspartner mitgeteilt.

Wenn Sie die Wiedergabe von in einem externen Bundle enthaltenen Eurosport-Inhalten stoppen, anhalten oder neu starten, wird dadurch der Zugriffszeitraum für das Anschauen dieser Eurosport-Inhalte im Rahmen dieses externen Bundles nicht verlängert (es sei denn, der Geschäftspartner, bei dem Sie das externe Bundle erworben haben, teilt Ihnen etwas anderes mit). Sobald der jeweilige Zugriffszeitraum abgelaufen ist, stehen Ihnen die Eurosport-Inhalte nicht mehr zur Verfügung (es sei denn, der Geschäftspartner, bei dem Sie das externe Bundle erworben haben, teilt Ihnen etwas anderes mit).

Wenn Sie ein externes Bundle abonnieren bzw. erwerben, gelten die Geschäftsbedingungen des jeweiligen Geschäftspartners zusätzlich zu diesen Nutzungsbedingungen für Ihr externes Bundle. Bei Widersprüchen zwischen diesen Nutzungsbedingungen und den Geschäftsbedingungen eines Geschäftspartners haben die Geschäftsbedingungen des Geschäftspartners Vorrang. So gelten die Geschäftsbedingungen des Geschäftspartners in Bezug auf die Art der Inhalte, zu denen Sie Zugang im Eurosport Player erhalten, für den Preis eines externen Bundles und dessen Dauer sowie Ihre Rechte, ein solches externes Bundle (und Ihren Zugang zum Eurosport Player) zu kündigen, darunter auch für eventuelle Rückerstattungen, auf die Sie nach einer Kündigung Anspruch haben können.

Bitte wenden Sie sich an den jeweiligen Geschäftspartner, wenn Sie Probleme beim Zugang zu einem Teil Ihres externen Bundles haben (außer bei technischen Problemen beim Zugang zum Eurosport Player). Wie Sie auf die über ein externes Bundle bereitgestellten Inhalte im Eurosport Player zugreifen, kann sich ebenfalls ändern, und wie Sie Zugang zu solchen Inhalten erhalten, wird Ihnen beim Abschluss Ihres Abonnements bzw. beim Kauf des externen Bundles mitgeteilt.

Kostenlose Probeabos, Rabatte und Sonderaktionen.

1. Ihr Abonnement und / oder Zugang zum Eurosport Player kann mit einem kostenlosen Probeabo, einem Rabatt oder einem anderen Sonderangebot beginnen („Aktionszeitraum“). Informationen darüber, wie Sie Zugang zu einem Aktionszeitraum erhalten (z. B. durch einen Gutschein, Werbecode oder anderweitig) erhalten Sie, wenn Ihnen ein solcher Aktionszeitraum angeboten wird. Die Dauer des Aktionszeitraums wird bei der Anmeldung festgelegt, und er soll neuen Mitgliedern und bestimmten ehemaligen Mitgliedern den Zugang zu den Eurosport-Inhalten ermöglichen, die normalerweise nur bei einem Kauf zur Verfügung stehen.

2. Sie bestätigen, dass Sie sich für dieselbe Art des Aktionszeitraums nicht mehrere Male registrieren werden. Eine derartige Handlung stellt einen Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen dar und kann die Kündigung Ihres Eurosport-Abos zur Folge haben. Dplay entscheidet nach alleinigem Ermessen, ob ein Anspruch auf den Aktionszeitraum besteht, und wir behalten uns das Recht vor, die Verfügbarkeit von Aktionszeiträumen zu beschränken und / oder diese zu widerrufen und Ihr Konto vorübergehend zu deaktivieren, wenn wir feststellen sollten, dass Sie nicht teilnahmeberechtigt sind. Wenn Sie den Eurosport-Player-Dienst derzeit über einen Aktionszeitraum abonnieren, Zugriff darauf bzw. den Eurosport-Player-Dienst vor kurzem über einen Aktionszeitraum abonniert und / oder darauf zugegriffen haben, haben Sie unter Umständen keinen Anspruch auf einen anderen Aktionszeitraum. Zur Bestimmung der Teilnahmeberechtigung können wir Informationen wie eine Geräte-ID, Zahlungsart oder E-Mail-Adresse des Kontos für ein bestehendes oder vor kurzem abgelaufenes Eurosport-Abo und / oder einen Aktionszeitraum verwenden. Für Kombinationen mit anderen Angeboten können Beschränkungen gelten.

3. Wenn Sie ein Eurosport-Abo über einen Aktionszeitraum testen, werden wir Ihnen am Ende des Aktionszeitraums einen Betrag über Ihre Zahlungsart berechnen (sofern wir Ihnen nichts Gegenteiliges mitteilen). Dieser Betrag hängt von der Art des Eurosport-Abos ab, zu dem Sie während Ihres Aktionszeitraums Zugang hatten, es sei denn, Sie kündigen Ihr Abo vor Ablauf des Aktionszeitraums. Um das Datum, ab dem Ihnen ein Betrag berechnet wird, sowie den Preis des zukünftigen Eurosport-Abos anzuzeigen, besuchen Sie bitte unsere Website, klicken Sie auf das Personensymbol oder loggen Sie sich über die Anmeldebox in der rechten oberen Ecke auf der Seite ein und klicken Sie danach auf die Schaltfläche „Abonnement“ links auf der „Account“-Seite.

Abrechnung.

1. Preisangaben. Ausführliche Informationen über Preise sind auf unserer Website angegeben. Diese Preise verstehen sich inklusive MwSt., jedoch exklusive sämtlicher jeweils geltenden Transaktionsgebühren Dritter.

2. Abrechnung. Die Gesamtkosten eines Eurosport-Abos, das Sie direkt bei uns erwerben, werden Ihnen gemäß den Angaben unter der Registerkarte „Abonnement“ auf Ihrer „Account“-Seite berechnet. Sie gelangen dorthin, indem Sie auf das Personensymbol klicken oder sich über die Anmeldebox rechts auf unserer Website einloggen. Eine Aufschlüsselung der Kosten Ihres Abos erhalten Sie von uns in einer E-Mail, die Ihnen bei Abschluss eines Abonnements oder beim Kauf gesendet wird. In dieser Aufschlüsselung wird der Preis inklusive sämtlicher Steuern und / oder sonstiger Transaktionsgebühren festgelegt (falls zutreffend). In manchen Fällen kann sich Ihr Zahlungsdatum ändern, z. B. wenn die Zahlung mit Ihrer Zahlungsart nicht funktioniert hat oder wenn Ihr kostenpflichtiges Abonnement für den Eurosport Player am 31. Tag des Monats begonnen hat und der darauffolgende Monat nur 30 Tage hatte. Um Ihr nächstes Zahlungsdatum zu sehen, klicken Sie auf die Registerkarte „Abonnement“ auf Ihrer „Account“-Seite, zu der Sie gelangen, indem Sie auf das Personensymbol klicken und sich über die Anmeldebox rechts auf unserer Website einloggen.

3. Zahlungsart. Sie können Ihre Zahlungsart ändern, indem Sie auf den Link „Zahlungsinfo aktualisieren“ in der Schaltfläche „Abonnement“ auf Ihrer „Account“-Seite klicken, zu der Sie gelangen, indem Sie auf das Personensymbol klicken oder sich über die Anmeldebox rechts auf unserer Website einloggen. Wenn eine Zahlung wegen des Ablaufs einer Karte, mangelnder Kontodeckung oder aus sonstigen Gründen nicht funktioniert hat und Sie Ihre Zahlungsart nicht ändern oder Ihr Konto kündigen, können wir Ihnen Zugang zum Eurosport-Player-Dienst sperren, bis wir eine gültige Zahlungsart erhalten haben. Wenn Sie Ihre Zahlungsart aktualisieren, berechtigen Sie uns, fällige Beträge über die aktualisierte Zahlungsart weiterhin einzuziehen, und Sie sind auch weiterhin für die Begleichung nicht eingezogener Beträge verantwortlich. Dies kann eine Änderung Ihres Rechnungs- bzw. Zahlungsdatums zur Folge haben. Bei manchen Zahlungsarten kann Ihnen der Aussteller Ihrer Zahlungsart bestimmte Gebühren, wie etwa eine Gebühr für Auslandstransaktionen oder andere Bearbeitungsgebühren für Ihre Zahlungsart berechnen. Je nach der verwendeten Zahlungsart können unterschiedliche örtliche Steuern anwendbar sein. Erkundigen Sie sich beim Anbieter Ihrer Zahlungsart nach Details.

4. Zahlungsabwicklung. Wir verwenden andere Firmen (darunter auch andere Firmen, die dem gleichen Konzern wie Dplay angehören), Vertreter oder Auftragnehmer („Zahlungsabwickler“) zur Abwicklung von Kreditkartentransaktionen oder anderen Zahlungsarten. Beim Anmeldevorgang bei uns müssen Sie bestimmte Informationen bereitstellen, damit unsere Zahlungsabwickler in unserem Auftrag Zahlungen einziehen können, und Sie berechtigen diese Zahlungsabwickler, Zahlungen in unserem Auftrag einzuziehen. Schlägt eine Zahlung fehl, werden die jeweiligen Zahlungsabwickler versuchen, die Zahlung erneut einzuziehen. Wenn eine Zahlung nicht bearbeitet werden kann, können Sie den Teil des Service, auf den sich die fehlgeschlagene Zahlung bezieht, weder nutzen noch darauf zugreifen. Die Informationen, die Sie während des Anmeldevorgangs angeben, werden in Ihrem Konto bei uns gespeichert. Dazu gehören auch die Angaben zu Ihrer Zahlungsart; diese Zahlungsart wird jedes Mal verwendet, wenn Sie ein neues Eurosport-Abo erwerben, es sei denn, Sie ändern Ihre Zahlungsart (siehe dazu den vorstehenden Abschnitt „Zahlungsart“). Wenn Sie den Eurosport Player über ein kostenloses Probeangebot abonnieren, kann Ihre Bank zwar eine Zahlung autorisieren, wir führen diese jedoch nicht aus. Sie sollten jedoch beachten, dass sich dies auf Ihr verfügbares Guthaben oder Ihr Kreditlimit auswirken kann.

5. Preisänderungen. Wir können die Bedingungen unserer Eurosport-Abos und anderer Teile unseres Service (darunter auch den Preis eines oder mehrerer unserer Eurosport-Abos und / oder anderer Arten von Abonnements) ändern. Wir können unsere Preise in folgenden Fällen erhöhen: wenn die Kosten für die Bereitstellung unseres Service steigen (etwa wenn wir Dritten mehr für ihre Inhalte zahlen müssen); wenn wir neue Programme, Inhalte und Dienste einführen; wenn wir die Struktur des Service ändern; wenn wir in die Verbesserung unseres Kundendienstes investieren; und / oder wenn sich sonstige Kosten im Zusammenhang mit dem Betrieb des Dienstes erhöhen.

Darüber hinaus stellen wir unsere Services fortlaufend bereit und können künftige Veränderungen nicht vorhersehen. Das heißt, dass wir unsere Preise aus anderen als den vorstehend genannten Gründen erhöhen können.

Wir werden Sie über sämtliche Preiserhöhungen mindestens 30 Tage im Voraus informieren, und Sie sind dazu berechtigt, Ihr Abonnement zu kündigen, bevor die Preiserhöhung wirksam wird.