SINGLE-DESTINATION-COOKIE-RICHTLINIE

Wir sind Dplay Entertainment Limited, eingetragen in England und Wales mit der Unternehmensnummer 09615785, mit eingetragenem Geschäftssitz in Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London W4 5YB, Vereinigtes Königreich. Wenn Sie in Deutschland auf unsere Dienste zugreifen, werden unsere Dienste von JOYN GmbH, Landsberger Straße 110, 80339 München, Deutschland, erbracht.

Wir betreiben die Eurosport-Player- und Eurosport-Websites und die Eurosport Player- und Eurosport-Anwendungen, die auf bestimmten Mobiltelefonen und anderen angeschlossenen Geräten verfügbar sind (zusammen: die „Dienste"). Unsere Datenschutzrichtlinie erklärt, wie wir Daten von und über Sie erfassen und nutzen, wenn Sie unsere Websites oder Apps besuchen, ein Konto bei uns erstellen oder anderweitig mit uns interagieren. Diese Cookie-Richtlinie erklärt mehr darüber, wie wir und unsere Dienstleister Cookies und ähnliche Technologien einsetzen und welche Auswahlmöglichkeiten Ihnen in Bezug auf diese offenstehen.

Weitere Details zur Verwendung von Cookies finden Sie in jedem Abschnitt unten:

WAS IST EIN COOKIE?

WER KANN COOKIES AUF IHREM GERÄT ABSPEICHERN, UND FÜR WELCHE ZWECKE?

WIE LANGE SIND COOKIES GÜLTIG?

WIE KÖNNEN SIE DAS SPEICHERN VON COOKIES AUF IHREM GERÄT AKZEPTIEREN ODER ABLEHNEN?

KONTAKT

EINE ERKLÄRUNG DER COOKIES UND ANDEREN TRACKING-TECHNOLOGIEN, DIE WIR IN DEN DIENSTEN EINSETZEN

Wie viele andere Unternehmen auch verwenden wir Cookies und andere Tracking-Technologien, um sicherzustellen, dass Sie das bestmögliche Erlebnis aus unseren Diensten erhalten. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für die Arten von Tracking-Technologien, die eingesetzt werden können, je nachdem, wie Sie auf die Dienste zugreifen und mit ihnen interagieren.

Cookies

„Cookies“ sind kleine Textdateien von einer Website, die auf Ihrem Computer, Mobiltelefon oder anderem Gerät gespeichert werden. Cookies enthalten im Allgemeinen Informationen, die mit Ihrem Webbrowser zusammenhängen, Informationen wie Website-Präferenzen, Anmeldedaten oder eine Benutzer-ID. Diese Informationen ermöglichen es Online-Diensten, Sie bei der Interaktion mit oder Rückkehr zu den Diensten zu erkennen.

Andere Tracking-Technologien

Wie andere Online-Dienste und mobile Anwendungen verwenden wir sowohl Cookies als auch andere Technologien wie z. B. Web-Beacons/GIFs, Pixel, Seiten-Tags, eingebettete Skripte und andere Tracking-Technologien. Diese Technologien bestehen aus kleinen transparenten Bilddateien oder anderen Web-Programmier-Codes, die aufzeichnen, wie Sie mit den Diensten interagieren. Sie werden häufig gemeinsam mit Webbrowser-Cookies oder anderen Kennungen verwendet, die Ihrem Gerät zugeordnet sind. Nachfolgend finden Sie eine detailliertere Beschreibung einiger dieser anderen Arten von Tracking-Technologien, die wir in den Diensten verwenden:

Pixel sind kleine Bilder auf einer Webseite oder in einer E-Mail. Pixel erfassen Informationen über Ihren Browser oder Ihr Gerät und können Cookies setzen.

Die lokale Speicherung ermöglicht die lokale Speicherung von Daten in Ihrem Browser oder Gerät und umfasst den lokalen HTML5-Speicher und den Browser-Cache.

SDKs sind Code-Blöcke, die von unseren Partnern bereitgestellt werden und in unseren mobilen Anwendungen installiert sein können. SDKs helfen uns dabei, zu verstehen, wie Sie mit unseren mobilen Anwendungen interagieren, und erfassen bestimmte Informationen über das Gerät und Netzwerk, das Sie verwenden, um auf die Anwendung zuzugreifen. SDKs können Kennungen erfassen, die Ihrem Gerät oder unseren Apps zugeordnet sind.

WIE WIR COOKIES UND ANDERE TRACKING-TECHNOLOGIEN EINSETZEN

Wir und unsere Dienstanbieter können aus verschiedenen Gründen Cookies und Tracking-Technologien verwenden, wenn Sie mit den Diensten interagieren, wie nachfolgend beschrieben.

Unbedingt erforderlich . Wir verwenden Cookies und andere Tracking-Technologien für die Systemadministration, um den Datenverkehr zu überwachen und betrügerische Aktivitäten zu verhindern, um die Sicherheit der Dienste zu verbessern und um die grundlegende Funktionalität der Dienste bereitzustellen, wie z. B. die Erstellung und die Anmeldung bei Ihrem Konto und die Verwendung wesentlicher Funktionen der Dienste.

Funktionsbezogen. Wir verwenden Cookies und andere Tracking-Technologien, um zu erfahren, ob Sie die Dienste bereits besucht haben, und um die Dienste benutzerfreundlicher zu gestalten, u. a., indem wir uns Ihre Präferenzen und Einstellungen merken.

Analyse und Leistung. Wir verwenden Cookies und andere Tracking-Technologien, um die Leistung der Dienste zu beurteilen, um die Besucher der Dienste zu zählen und um zu überwachen, wie Benutzer in den Diensten navigieren und sie nutzen, um die Leistung der Dienste und die auf ihnen angebotenen Inhalte zu verbessern.

Personalisierung. Wir können Cookies und andere Tracking-Technologien verwenden, um personalisierte Inhalte und „Erstpartei“-Marketing (Marketing von Dplay Entertainment Limited) auf Basis Ihrer Interaktion mit unseren Diensten auszuliefern.

Zielgerichtete Werbung. Wir können Cookies verwenden, um Ihre Nutzung unserer Dienste, die von Ihnen besuchten Seiten und die von Ihnen angeklickten Links aufzuzeichnen. Wir werden diese Informationen verwenden, um unsere Dienste und die auf ihnen angezeigte Werbung besser an Ihren Interessen auszurichten. Wir können diese Daten für diesen Zweck auch an Dritte weitergeben.

Teilen-Schaltflächen in sozialen Medien

Wir können Ihnen die Möglichkeit bieten, Eurosport-Inhalte mit anderen Personen zu teilen oder die Tatsache zu veröffentlichen, dass Sie sich solche Inhalte angesehen oder diese genossen haben, indem Sie die Teilen-Schaltflächen in den sozialen Medien anklicken, wie etwa „Empfehlen“ (Facebook, Google+), „Tweeten“ (Twitter) oder „Per E-Mail senden“.

Selbst wenn Sie beim Besuch der Dienste keine Teilen-Schaltflächen in den sozialen Medien verwenden, können die sozialen Netzwerke, die die Schaltflächen zur Verfügung stellen, Sie dadurch erkennen. Der Umstand allein, dass Ihr Konto bei einem sozialen Netzwerk auf Ihrem Gerät aktiviert ist (geöffnete Sitzung), wenn Sie in den Diensten navigieren, bedeutet nämlich, dass dieses Netzwerk Ihre Navigation in den Diensten überwachen kann.

Werbeflächen

Es ist möglich, dass Cookies auf Ihrem Gerät über Werbeflächen in den Diensten abgelegt werden.

Diese Cookies können auf Ebene der Werbeinhalte gesetzt werden, die auf unseren Werbeflächen entweder durch Werbetreibende oder durch ihre Adserving-Dienstleister (Werbeserver Dritter) wie etwa Beratungsfirmen für Kommunikation, Firmen, die im Bereich Reichweitenmessung tätig sind, sowie Anbieter gezielter Werbung angezeigt werden: diese Cookies sind den Werbeinhalten zuordenbar.

Werbetreibende und Werbeserver Dritter setzen Cookies für folgende Hauptzwecke ein:

um die Anzahl der Anzeigen von Werbeinhalten auf unseren Werbeflächen zu ermitteln, eingeblendete Werbeanzeigen zu erkennen und Beträge zu berechnen, die an verschiedene Werbebeteiligte (eine Kommunikations-, Werbevertriebsagentur, ein Veröffentlichungsmedium usw.) zu zahlen sind;

zur Erstellung von Statistiken;

um Navigationsdaten auf Geräten, die in den Diensten navigieren, zu erfassen und um beispielsweise die Anzahl der Werbeeinblendungen zu begrenzen und/oder eine genaue Reihenfolge der Werbeanzeigen zu ermöglichen;

um Ihr Gerät zu erkennen, wenn Sie später eine externe Website oder einen externen Dienst besuchen, in deren Rahmen diese Ad-Server von dritten Werbetreibenden ebenfalls Cookies einsetzen, und um diese externen Websites und Dienste oder ihre Werbeanzeigen ggf. an Navigationsdaten von Ihrem Gerät, die ihnen möglicherweise bekannt sind, anzupassen; und

um zu bestimmen, ob die jeweilige Werbekampagne die gewünschten Ergebnisse erbracht hat, indem die Anzahl der Personen erfasst wird, die den Werbeinhalt anklicken oder die Website des Werbenden besuchen, nachdem sie die Werbeanzeige in den Diensten gesehen haben.

Außerdem kann die Firma, die unsere Werbeflächen verwaltet (die Werbevertriebsagentur), Cookies auf unseren Werbeflächen ablegen. Anhand dieser Cookies kann die Werbevertriebsagentur

erforderliche Zählungen vornehmen, um die Beträge zu berechnen, die an verschiedene Werbebeteiligte zu zahlen sind, und Statistiken erstellen;

die von ihr verwalteten Werbeflächen auf Ihre Anzeigeeinstellungen auf Ihrem Gerät individuell anpassen;

die Werbeinhalte, die auf Ihrem Gerät durch unsere Werbeflächen eingeblendet werden, auf Ihr Surfverhalten und Ihren geographischen Standort individuell anpassen;

die Werbeinhalte, die auf Ihrem Gerät durch unsere Werbeflächen eingeblendet werden, auf Ihr Surfverhalten auf Websites von Dritten individuell anpassen.

BEISPIELE FÜR COOKIES UND ANDERE TRACKING-TECHNOLOGIEN, DIE IN DEN DIENSTEN VERWENDET WERDEN

Die nachfolgende Tabelle enthält die Arten von Cookies, die auf den Eurosport-Player- und Eurosport-Websites verwendet werden:

Adobe Experience Cloud (beispielsweise AMCV_###, Demdex, DST, AAMC_####). Cookies von diesem Anbieter analysieren die Web-Verkehrsdaten und optimieren die Adobe-Plattform.

Dplay Entertainment Limited (beispielsweise st, s_cc). Cookies von diesem Anbieter werden für die Verwaltung der Benutzeridentität und Anmeldung und für die Nachverfolgung der Cookie-Einwilligungen verwendet.

Freewheel (beispielsweise ha _sc, opt_out). Cookies von diesem Anbieter werden für Werbedarstellungsfunktionen von Dritten verwendet, einschließlich zielgerichteter Werbung für Benutzer basierend auf ihrem Verhalten.

Mux (beispielsweise muxData). Cookies von diesem Anbieter werden für Video-Streaming-Leistungsmetriken und für Statistiken über Benutzergerätetypen und Geo-Standorte verwendet.

Kantar/MMS (beispielsweise MMS, Kantar TNS). Cookies von diesem Anbieter verfolgen Besuche und Videoaufrufe, um aggregierte Statistiken zu erstellen, die für rechtliche, regulatorische oder branchenübliche Gründe erforderlich sind, um unsere Besucher- und/oder Verbrauchermetriken zu verifizieren.

Unsere Dienstleister stellen auch Tracking-Technologien in unseren mobilen Eurosport-Player- und Eurosport-Apps in unserem Auftrag bereit, beispielsweise:

Mux. Wir verwenden diese Analysesoftware, um die Nutzung der Dienste zu analysieren, indem wir den Video-Player-Verbrauch und die Leistung nachverfolgen; außerdem Statistiken über Benutzergerätetyp und Geo-Standort. Dies ermöglicht es uns, zu erfahren, wie die Website funktioniert, und sie so benutzerfreundlich und nützlich wie möglich zu gestalten.

Adobe. Dieser Drittanbieter stellt Analysen und Benutzerinteraktionsdienste für die mobile Eurosport-App bereit. Die von diesem Anbieter erfassten Benutzerinformationen ermöglichen es uns, die Interaktion von Benutzern mit der App zu messen und diejenigen Inhalte sowie „Erstpartei“-Marketing (Marketing von Eurosport) und Drittpartei-Werbung für Benutzer bereitzustellen, die für diese die größte Relevanz besitzen.

Freewheel. Ermöglicht es Dritten, Werbeanzeigen im Dienst auszuliefern.

Crashlytics by Fabric (Google). (Nur Android) Dieser Drittanbieter stellt Analysen für die Leistung und das Verhalten der App bereit, einschließlich Absturzerkennung und Fehlerberichte.

Kantar/MMS. Diese Drittanbieter verfolgen Besuche und Videoaufrufe, um aggregierte Statistiken zu erstellen, die für rechtliche, regulatorische oder branchenübliche Gründe erforderlich sind, um unsere Besucher- und/oder Verbrauchermetriken zu verifizieren.

Wie lange sind Cookies gültig?

Auf unseren Websites werden mehrere Arten von Cookies eingesetzt, darunter:

Sitzungs-Cookies: Sitzungs-Cookies werden in einem Unterordner Ihres Browsers während Ihres Besuchs einer Website temporär erstellt und automatisch gelöscht, wenn Sie die Website verlassen.

Dauerhafte Cookies: Im Gegensatz zu Sitzungs-Cookies werden dauerhafte Cookies erneut aktiviert, wenn Sie zur gleichen Website zurückkehren, und verbleiben bis zu ihrem Ablauf (normalerweise nach 12 Monaten) in einem Unterordner Ihres Browsers.

Sichere Cookies: Sichere Cookies sind eine Art von Cookies, die über eine verschlüsselte HTTP-Verbindung übertragen werden. Beim Setzen des Cookies gibt das sichere Merkmal dem Browser die Anweisung, das Cookie an die Anwendung nur über verschlüsselte Verbindungen zurückzusenden.

Cookies von Dritten: Ein Cookie von Dritten wird auf Ihrer Festplatte durch eine Website einer Domäne abgelegt, die sich von derjenigen, die Sie besuchen, unterscheidet (z. B. wenn die Website Inhalte wie Werbeanzeigen einer externen Domäne enthält). Cookies von Dritten werden so gesetzt, dass sich eine Seite an Sie zu einem späteren Zeitpunkt erinnern kann. Diese Cookies werden durch Dritte gesetzt, und wir haben keinen Einfluss auf ihr Ablegen.

SameSite-Cookies: Anhand von SameSite-Cookies können die Server sicherstellen, dass ein Cookie nicht zusammen mit Website-übergreifenden Anforderungen gesendet wird. Dies bietet einen gewissen Schutz vor Angriffen mit gefälschten Website-übergreifenden Anforderungen. Nicht alle Browser unterstützen SameSite-Cookies.

IHRE AUSWAHLMÖGLICHKEITEN BEZÜGLICH COOKIES UND ANDEREN TRACKING-TECHNOLOGIEN

Wenn Sie in die Verwendung von Cookies in unseren Diensten einwilligen, willigen Sie auch in die Erfassung, Nutzung und Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und die oben aufgeführten Dritten ein, vorbehaltlich der Datenschutzrichtlinien dieser Dritten. Ohne Einschränkung des Vorstehenden willigen Sie außerdem ausdrücklich in die Verwendung von Cookies und in die Erfassung, Nutzung und Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten durch uns an Google ein (z. B. im Zusammenhang mit der Nutzung von Google Analytics auf unserer Website).

Sie können steuern, wie Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, indem Sie Ihre Browser-Einstellungen und, in manchen Fällen, die Einstellungen auf Ihrem Mobilgerät verwenden.

Browser-Einstellungen

Sie können Website-Cookies zulassen, ablehnen oder deaktivieren, indem Sie Ihre Browser-Einstellungen anpassen. Wenn Sie ein Cookie deaktivieren, das bereits auf Ihrem Gerät oder in Ihrem Browser installiert ist, so ist es nicht mehr aktiv, verschwindet aber erst von Ihrem Gerät oder Browser, wenn seine Lebensdauer abgelaufen ist. Bitte beachten Sie, dass das Blockieren aller Cookies zur Folge haben kann, dass Ihnen ein Teil der Dienste nicht mehr zur Verfügung steht, oder sich negativ auf die Leistung, Effizienz oder Personalisierung der Dienste auswirken kann.

Jeder Browser ist unterschiedlich konfiguriert. Sie sollten die vom Herausgeber Ihres Browsers gegebenen Hinweise befolgen. Wenn Sie verschiedene Geräte verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die Einstellungen des jeweiligen Browsers nach Ihren Präferenzen konfigurieren.

Anmeldung bei sozialen Medien

Die Datenschutzbestimmungen sozialer Netzwerke sollten Ihnen eine Auswahl in Bezug auf Cookies ermöglichen, normalerweise indem Sie Ihre Benutzerkontoeinstellungen in jedem solchen Netzwerk konfigurieren.

Einstellungen von Mobilgeräten

Ihr Mobilgerät kann Einstellungen enthalten, die es Ihnen ermöglichen, festzulegen, dass keine Informationen über Ihre Nutzung von mobilen Anzeigen für interessenbasierte Werbezwecke verwendet werden. Auf Ihrem iOS-Gerät wird dies als „Begrenztes Werbetracking“ bezeichnet und auf Ihrem Android-Gerät wird dies als „Abmeldung von Werbepersonalisierung“ oder „Abmeldung von interessenbezogener Werbung“ bezeichnet.

Mehr über Cookies erfahren

Weitere Informationen darüber, wie Sie erfahren, welche Cookies gespeichert wurden und wie sie diese verwalten können, finden Sie unter https://www.allaboutcookies.org und https://www.ghostery.com/.

KONTAKT

Wenn Sie Fragen zu dieser Cookie-Richtlinie haben, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten unter DPO@discovery.com .

Wir können unsere Liste von Cookies (oder ähnlichen Technologien) von Zeit zu Zeit ändern und aktualisieren. Die aktuellste Version wird in unseren Diensten veröffentlicht. Wir empfehlen Ihnen, diese Cookie-Richtlinie regelmäßig zu lesen. Wenn wir wichtige Änderungen an dieser Richtlinie vornehmen, werden wir zusätzliche Schritte ergreifen, um sicherzustellen, dass Sie über solche Änderungen informiert sind.