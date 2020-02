Terms of Use - German Law - German (Part 2)

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Ende der Widerrufsbelehrung

Muster-Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.

– An: Für Deutschland: Joyn GmbH, c/o Dplay Entertainment Limited, Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB, Großbritannien, customerservice@eurosportplayer.com; für Österreich, die Schweiz und Liechtenstein: Dplay Entertainment Limited, Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB, Großbritannien, customerservice@eurosportplayer.com.

– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Abschluss der folgenden Leistungen

– Bestellt am (*)

– Name des/der Verbraucher(s)

– Anschrift des/der Verbraucher(s)

– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

– Datum

(*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Kündigung.

Für ihr Abo kann eine Mindestlaufzeit gelten und Ihr Abo verlängert sich ggf. automatisch um dieselbe Laufzeit wie die anfängliche Mindestlaufzeit. Einzelheiten dazu finden Sie in unseren FAQ (Häufig gestellten Fragen) unter https://help.eurosport.com/hc/de. Wenn Ihr Abo sich grundsätzlich automatisch verlängert, können Sie jederzeit verhindern, dass es dies am Ende der Laufzeit tut. Mehr über Ihre Rechte dies bei einem einzelnen, direkt bei uns erworbenen Abo zu tun erfahren Sie aus unseren FAQ (Häufig gestellte Fragen), die unter https://help.eurosport.com/hc/de zur Verfügung stehen. Um zu verhindern, dass Ihr Abonnement sich automatisch verlängert, klicken Sie auf den Link „Abonnement kündigen“ in der Registerkarte „Abonnement“ auf Ihrer „Account“-Seite. Sie gelangen dorthin, indem Sie auf das Personensymbol klicken und sich über die Anmeldebox rechts auf unserer Website einloggen.

Wenn Sie den Eurosport Player über Ihr Konto bei einem Dritten abonniert haben und Ihr Eurosport-Player-Abonnement kündigen möchten, müssen Sie dies bei dem Dritten tun, indem Sie sich z. B. in Ihr Konto bei dem jeweiligen Dritten einloggen und die automatische Verlängerungsfunktion deaktivieren oder den Eurosport-Player-Dienst über den Dritten abbestellen. Informationen über die Abrechnung für Ihr Eurosport-Player-Abonnement werden Ihnen von dem Dritten bereitgestellt und können in Ihrem Konto beim jeweiligen Dritten verfügbar sein.

8. Eurosport-Player-Dienst.

1. Altersbeschränkungen. Sie müssen 18 Jahre alt sein oder die Volljährigkeit nach den Gesetzen Ihrer Region, Ihres Gebietes oder Landes erreicht haben, um bestimmte Eurosport-Inhalte abonnieren zu können. Minderjährige dürfen den Eurosport-Player-Dienst nur unter Aufsicht von Erwachsenen nutzen.

2. Nur für den Privatgebrauch. Der Eurosport-Player-Dienst und sämtliche über den Eurosport-Player-Dienst wiederzugebenden Inhalte sind ausschließlich für Ihren persönlichen Gebrauch und nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt. Während der Laufzeit Ihres Eurosport-Player-Abonnements gewähren wir Ihnen eine beschränkte, nicht exklusive, nicht übertragbare Lizenz für den Zugang zum Eurosport-Player-Dienst und für das Anzeigen der Eurosport-Inhalte. Mit Ausnahme der vorgenannten beschränkten Lizenz werden Ihnen keinerlei Rechte oder Rechtsansprüche übertragen. Sie verpflichten sich, den Eurosport-Player-Dienst nicht für öffentliche Aufführungen zu nutzen.

3. Änderungen beim Eurosport-Player-Dienst. Wir werden regelmäßig Änderungen am Eurosport-Player-Dienst vornehmen, einschließlich der Inhaltsbibliothek. Diese können auch Wartungs- und Instandhaltungszeiten erfordern.

Wir können alle Services, Kanäle, Inhalte, Feature und Funktionen, die im Rahmen eines Service bereitgestellt werden, wie nachstehend beschrieben jederzeit ändern, ersetzen oder zurückziehen.

Es ist uns nicht immer möglich, Sie über alle Wartungs- und Instandhaltungszeiten und / oder Änderungen bei Inhalten im Voraus zu informieren, z. B. wenn Sie ein Eurosport-Abo erworben haben, das Ihnen nur für kurze Zeit Zugang zum Eurosport-Player-Dienst ermöglicht. Sie sollten die Website regelmäßig besuchen, um zu erfahren, welche Eurosport-Inhalte verfügbar sind.

Wenn wir an dem von Ihnen bezahlten Service eine wesentliche Änderung vornehmen müssen, werden wir uns bemühen, Sie gemäß diesen Nutzungsbedingungen 6 Wochen im Voraus über diese Änderungen zu informieren.

In Bezug auf Services, die Sie bezahlt haben und die noch nicht abgelaufen sind, werden wir es versuchen, dafür zu sorgen, dass Änderungen bei unserem Service oder unseren Preisen im jeweiligen Nutzungszeitraum keine negativen Auswirkungen für Sie haben. Wenn Sie ein Abonnementpaket ausgewählt haben, das am Ende des Nutzungszeitraums automatisch verlängert wird, werden wir uns bemühen, Sie über sämtliche Änderungen, die in einem künftigen Nutzungszeitraum erhebliche Auswirkungen für Sie haben könnten, mindestens 6 Wochen vor Beginn dieses Zeitraums zu benachrichtigen, damit Sie den Service vor Beginn des Zeitraums kündigen können. Wenn Sie nicht widersprechen oder Ihr Abonnement für den Eurosport-Player-Dienst nicht kündigen, nachdem wir Sie über die Änderungen informiert haben, bevor diese Änderungen wirksam werden, und Sie den Service weiter nutzen, gehen wir davon aus, dass Sie den geänderten Service akzeptieren.

4. Einschränkungen bei der Verfügbarkeit von Inhalten. Unter Umständen sind einige Eurosport-Inhalte nur eingeschränkt verfügbar („Inhaltstitel“). Diese Einschränkungen können u. a. für die Anzahl von Inhaltstiteln pro Konto, die maximale Anzahl der Geräte, die Inhaltstitel enthalten können, den Zeitraum, in dem Sie anfangen müssen, sich Inhaltstitel anzuschauen, sowie den Zeitraum, für den die Inhaltstitel zugänglich bleiben, gelten. In manchen Fällen hängen die Einschränkungen von Ihrem ausgewählten Abonnement-Plan und den von unseren Geschäftspartnern auferlegten Beschränkungen ab. Die Anzahl der Eurosport-Player-Geräte, die Sie für den Eurosport-Player-Dienst registrieren und / oder gleichzeitig für den Zugang zum Eurosport-Player-Dienst nutzen dürfen, ist unter Umständen beschränkt. Gilt eine Beschränkung bezüglich der Anzahl der Eurosport-Player-Geräte, kann es auch eine Beschränkung dabei geben, wie oft und für welchen Zeitraum Sie Ihre registrierten Eurosport-Player-Geräte wechseln können. Sofern diese Probleme nicht von uns verursacht werden, bieten wir keine Rückerstattungen bzw. Gutschriften für Störungen an, die durch Einschränkungen der Verfügbarkeit von Eurosport-Inhalten verursacht werden. Siehe die FAQ (Häufig gestellte Fragen) unter https://help.eurosport.com/hc/de für weitere Informationen über den Zugang zum Eurosport Player außerhalb Ihres Wohnsitzlandes zu erfahren.

5. Ihre Nutzung des Eurosport-Player-Dienstes. Sie verpflichten sich, den Eurosport-Player-Dienst einschließlich aller damit verbundenen Features und Funktionen unter Einhaltung aller anwendbaren Gesetze, Vorschriften und Verordnungen oder sonstigen Einschränkungen hinsichtlich der Nutzung der darin enthaltenen Inhalte oder Services zu nutzen. Sie verpflichten sich, weder auf dem Eurosport Player über ein virtuelles Proxy-Netzwerk zuzugreifen noch ihn darüber abzuspielen und keine im Eurosport-Player-Dienst enthaltenen oder daraus gewonnenen Inhalte und Informationen zu archivieren, dauerhaft herunterzuladen, zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu modifizieren, anzuzeigen, wiederzugeben, zu veröffentlichen, eine Lizenz dafür zu gewähren, davon abgeleitete Werke zu erstellen, zum Verkauf anzubieten oder zu nutzen (sofern in diesen Nutzungsbedingungen nicht ausdrücklich genehmigt). Des Weiteren verpflichten Sie sich, folgende Handlungen zu unterlassen: die Umgehung, Entfernung, Änderung, Deaktivierung, Schwächung oder Behinderung aller Vorrichtungen zum Schutz der Inhalte im Eurosport-Player-Dienst; die Verwendung von Robotern, Spidern, Scrapern oder sonstigen automatisierten Mitteln, um sich Zugang zum Eurosport-Player-Dienst zu verschaffen; das Dekompilieren, Zurückentwickeln oder Disassemblieren von Software oder anderen Produkten oder Prozessen, die über den Eurosport-Player-Dienst zugänglich sind; das Einfügen von Codes oder Produkten oder das Manipulieren der Inhalte im Eurosport-Player-Dienst auf jegliche Art und Weise; die Anwendung von Methoden zur Gewinnung, Erfassung oder Extraktion von Daten; die Übertragung von Inhalten auf nicht autorisierte Geräte oder jeglichen Versuche, sich Zugang zu dem Service oder den Inhalten über einen Datenträger oder andere Geräte als Ihre registrierten Eurosport-Player-Geräte zu verschaffen. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, keine Materialien hochzuladen, zu veröffentlichen, per E-Mail zu verschicken oder anderweitig zu senden bzw. zu übermitteln, die dazu ausgelegt sind, die Funktionalität der mit dem Eurosport-Player-Dienst verbundenen Computersoftware, -hardware oder Telekommunikationsgeräte zu stören, zu beschädigen oder einzuschränken. Dazu gehören auch alle Software-Viren oder sonstige Computercodes, Dateien oder Programme. Wir können Ihre Nutzung unseres Service beenden oder einschränken, wenn Sie gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen oder sich an einer rechtswidrigen oder betrügerischen Nutzung des Service beteiligen.

6. Ihr Internetanschluss und Ihre Eurosport-Player-Geräte.

Die Qualität der Darstellung der Eurosport-Inhalte ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich und kann durch eine Vielzahl von Faktoren, wie etwa Ihrem Standort, der verfügbaren Bandbreite und / oder Geschwindigkeit Ihres Internetanschlusses, beeinflusst werden. Die Verfügbarkeit hängt von Ihrem Internetdienst und den Eigenschaften Ihres Gerätes ab. Nicht alle Inhalte stehen in allen Formaten zur Verfügung, und Sie können Inhalte nicht im Rahmen aller Abonnement-Pläne in allen Formaten erhalten. Der Gerätehersteller oder der Anbieter des Betriebssystems für das Gerät kann unter Umständen Änderungen vornehmen, die Ihre Nutzung des Eurosport Players auf diesem Gerät ausschließen oder einschränken. Wenn dies der Fall ist, werden wir uns bemühen, Sie über diese Änderungen im Voraus zu informieren. Allerdings ist das nicht immer möglich, da wir keinen Einfluss auf diese Hersteller und Anbieter haben.

Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Rechte unserer Content-Partner darf der Eurosport Player nicht auf Geräten unterstützt werden, bei denen die im Betriebssystem des Geräts enthaltenen Einschränkungen entfernt oder manipuliert wurden (bekannt als „Jailbreak“, zu Deutsch „Gefängnisausbruch“).

Sie sind für die Zahlung aller Internetgebühren verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass beim Streaming audiovisueller Inhalte große Datenmengen verbraucht werden können. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Internetanbieter nach den Gebühren für die Nutzung der Internetdaten. Wie lange es dauert, bis Sie mit dem Anzeigen der Eurosport-Inhalte beginnen können, hängt von einer Reihe von Faktoren ab. Dazu gehören u. a. Ihr Standort, die zu diesem Zeitpunkt verfügbare Bandbreite, die von Ihnen ausgewählten Inhalte sowie die Konfiguration Ihres Eurosport-Player-Geräts.

Sie sollten überprüfen, dass Ihr Eurosport-Player-Gerät und / oder Ihre Browser mit dem Eurosport-Player-Dienst kompatibel sind, bevor Sie ein Abonnement für den Eurosport Player abschließen. Weitere Informationen über die Kompatibilität finden Sie in den FAQ (Häufig gestellte Fragen) unter https://help.eurosport.com/hc/de.

Beim Zugang zum Eurosport Player über einen externen App-Store empfehlen wir Ihnen, Updates für die App zu akzeptieren, sobald sie erscheinen. Eine Aktualisierung des Betriebssystems Ihres Geräts kann ebenfalls erforderlich sein.

7. Eurosport-Player-Software. Die Eurosport-Player-Software wird von Dplay oder im Auftrag von Dplay entwickelt und ist für die Wiedergabe von Eurosport-Inhalten auf Eurosport-Player-Geräten ausgelegt. Die Eurosport-Player-Software unterscheidet sich je nach Gerät und Datenträger; Funktionen und Features können je nach Gerät und Land ebenfalls unterschiedlich sein. Sie nehmen zur Kenntnis, dass die Nutzung des Service möglicherweise eine Fremdsoftware erfordert, für die Lizenzen von Dritten benötigt werden.

9. Sicherheit.

Ihr Eurosport-Player-Konto gilt nur für Sie persönlich („Kontoinhaber“); als Kontoinhaber sind Sie die einzige Person, die darauf Zugriff hat und dieses kontrolliert. Um die Kontrolle über das Konto zu behalten und zu verhindern, dass jemand Zugang zum Konto erhält (dazu können u. a. Informationen über den Kontoverlauf und Zahlungsarten gehören), sollte der Kontoinhaber die Kontrolle über die Eurosport-Player-Geräte behalten, die für den Zugang zum Service verwendet werden, sowie das Passwort und die Informationen zu den Zahlungsarten, die mit dem Konto verbunden sind, nicht an andere weitergeben. Sie sind für die Aktualisierung und Einhaltung der Korrektheit der Angaben, die Sie uns in Bezug auf Ihr Konto bereitstellen, verantwortlich. Wir können Ihr Konto auflösen oder sperren, um Sie, uns oder unsere Partner vor Identitätsdiebstahl oder sonstigen betrügerischen Handlungen zu schützen.

10. Sonstige Bestimmungen.

1 . Anwendbares Recht und Gerichtsstand. Für diese Nutzungsbedingungen gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Diese Bedingungen schränken keine Verbraucherschutzrechte ein, die Ihnen nach zwingenden Rechtsvorschriften Ihres Wohnsitzlandes zustehen können. Darüber hinaus beachten Sie bitte, dass eine Online-Streitbeilegung über die Online-Streitbeilegungsplattform der Europäischen Kommission möglich ist, die unter https://ec.europa.eu/consumers/odr zur Verfügung steht.

2. Haftung. Durch Ihre Annahme dieser Nutzungsbedingungen und die Nutzung eines beliebigen Teils des Eurosport-Player-Diensts und der Eurosport-Player-Inhalte verpflichten Sie sich, die Verantwortung für Ihre Handlungen und Unterlassungen zu übernehmen. Der Service kann Links zu externen Websites, Anzeigen oder Angeboten enthalten, die uns nicht gehören und über die wir keine Kontrolle haben. Wir sind nicht verantwortlich für diese Websites, Anzeigen oder Angebote.

a. Wir haften für Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für Schäden, die durch unsere vorsätzliche und grobe Fahrlässigkeit verursacht werden.

b. Im Falle leichter Fahrlässigkeit

i haften wir nur für Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten. Eine wesentliche Vertragspflicht ist derart grundlegend für einen Vertrag, dass dieser nicht erfüllt werden kann, wenn die Pflicht nicht erfüllt ist;

ii schließen wir jedwede Haftung für mangelnden wirtschaftlichen Erfolg, entgangene Gewinne und mittelbare Schäden aus;

iii ist unsere Haftung auf typische und vorhersehbare Schäden zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags zwischen uns begrenzt.

c. Diese Haftungsbeschränkung gilt zugunsten unserer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

d. Bei Verbrauchern mit Wohnsitz in Deutschland oder Österreich betrifft diese Haftungsbeschränkung keine Haftbarkeit, die wir unter Umständen für Garantien und Ansprüche nach dem deutschen oder österreichischen Produkthaftungsgesetz haben.

3. Unsere Kündigungsrechte. Wir können Ihren Vertrag mit uns (oder einen beliebigen Teil hiervon) jederzeit kündigen und für den Rest Zeit bis zum Ablauf des jeweiligen Nutzungszeitraumes werden Sie Zugang zu den Teilen der Services haben, für die Sie bezahlt haben.

In jedem Fall dürfen wir Ihre Nutzung des Service und / oder der Inhalte in folgenden Fällen mit sofortiger Wirkung ganz oder teilweise aussetzen oder einschränken, ohne Ihnen eine Entschädigung oder eine Erstattung zahlen zu müssen:

a. Sie leisten eine Zahlung nicht, die Sie uns schulden, oder die Zahlung mit Ihrer Zahlungsart funktioniert nicht;

b. Sie verstoßen gegen diese Nutzungsbedingungen (obwohl wir Ihnen bei nicht schwerwiegenden Verstößen zuerst die Möglichkeit geben, Abhilfe zu schaffen, was Sie binnen 7 Tagen tun müssen);

c. wir vermuten oder glauben, dass Sie gegenüber uns, anderen Personen oder Organisationen durch Ihre oder deren Nutzung des Service oder der Eurosport-Inhalte betrügerisch gehandelt haben oder handeln können (Sie haben z. B. unsere Streams auf eine andere Website kopiert);

d. Sie haben sich gegenüber unseren Mitarbeitern oder Vertretern auf eine Weise verhalten, die nach unserer Ansicht unangebracht bzw. inakzeptabel und so schwerwiegend ist, dass die Einschränkung oder Aussetzung der Nutzung unseres Service durch Sie gerechtfertigt ist;

e. Sie erwerben ein Eurosport-Abo über ein virtuelles Proxy-Netzwerk;

f. Sie nutzen den Eurosport-Player-Dienst auf eine Weise, die unseren Ruf und / oder unser Geschäft, unseren Tochtergesellschaften, unseren Geschäftspartnern, allen Zahlungsabwicklern und / oder sonstigen Dritten, die in unserem Auftrag Dienstleistungen in Bezug auf den Eurosport Player erbringen, negativ beeinflussen kann oder

g. es kann trotz angemessener Bemühungen aus technischen oder betrieblichen Gründen, die sich unserer Kontrolle entziehen, nicht vermeidbar.

4. Unaufgeforderte Materialien. Wir akzeptieren keine unaufgeforderten Materialien oder Ideen für Eurosport-Inhalte und tragen keine Verantwortung für Ähnlichkeiten zwischen Inhalten oder der Programmgestaltung in allen Medien und Materialien oder Ideen, die uns oder unseren Tochtergesellschaften übermittelt wurden.

5. Kundendienst. Für weitere Informationen über unseren Service und dessen Merkmalen oder falls Sie Hilfe mit Ihrem Konto benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienst-Team. Die Kontaktdaten finden Sie in den FAQ (Häufig gestellte Fragen) unter https://help.eurosport.com/hc/de/requests/new. Bei Widersprüchen zwischen diesen Nutzungsbedingungen und einer von unserem Kundendienst-Team erteilten Auskunft haben diese Nutzungsbedingungen Vorrang.

6. Fortbestehen. Sollten sich eine oder mehrere Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen als ungültig, rechtswidrig oder undurchsetzbar erweisen, so bleiben die Gültigkeit, Rechtmäßigkeit und Durchsetzbarkeit der verbleibenden Bestimmungen, die ihre Rechtskraft und Rechtswirkung behalten, davon unberührt.

7. Verzicht. Wenn wir einen uns zustehenden Anspruch gegenüber Ihnen nicht geltend machen bzw. beschließen, dies nicht zu tun, stellt dies keinen Verzicht auf dieses Recht dar, sofern Ihnen nichts anderes schriftlich mitgeteilt wird.

8. Übertragung von Rechten. Die Vereinbarung zwischen uns und Ihnen gilt für Sie persönlich, und kein Dritter darf davon profitieren. Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir unsere Rechte und Pflichten aus diesen Nutzungsbedingungen auf beliebige Gesellschaften, Firmen oder Personen übertragen können, vorausgesetzt, der Umfang des Service wird infolge einer solchen Übertragung nicht reduziert. Sie dürfen Ihre Rechte oder Pflichten aus diesen Nutzungsbedingungen nicht an andere übertragen.

9. Änderungen an den Nutzungsbedingungen. Wir können diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit ändern. Wir werden uns bemühen, Sie mindestens 6 Wochen im Voraus zu benachrichtigen, bevor diese neuen Nutzungsbedingungen für Sie gelten, es sei denn, die Änderungen müssen aus sicherheitstechnischen, rechtlichen bzw. aufsichtsrechtlichen Gründen schnell umgesetzt werden. In diesem Fall werden wir Sie so schnell wie möglich über die Änderungen informieren. Wenn Sie den Eurosport-Player-Dienst nach Änderungen an diesen Nutzungsbedingungen weiter nutzen und keine Einwände dagegen erheben, gehen wir davon aus, dass Sie die überarbeiteten Nutzungsbedingungen annehmen. Die aktuellsten Nutzungsbedingungen befinden sich stets auf der Website des Eurosport Players. Wenn wir Sie darüber informieren, dass sich die Nutzungsbedingungen ändern, empfehlen wir Ihnen, die neueste Version für Ihre Unterlagen auszudrucken. Falls Ihnen dadurch ein erheblicher Nachteil entsteht, werden wir Ihnen auch die Möglichkeit geben, Ihr Abonnement zu kündigen, bevor die Änderungen wirksam werden.

10. Elektronische Kommunikation. Wenn wir Kontakt mit Ihnen aufnehmen müssen (u. a. um Sie wie in diesen Nutzungsbedingungen beschrieben über etwas zu „benachrichtigen“), werden wir dies auf elektronischem Wege tun, z. B. per E-Mail oder mittels Push-Benachrichtigungen auf Ihrem Gerät. Mitteilungen gelten am Tag ihrer Absendung als zugestellt. Wir werden Ihnen Benachrichtigungen an die Kontaktdaten senden, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, und bitten Sie, darauf zu achten, dass Sie uns die korrekten Kontaktdaten zur Verfügung stellen, und uns über eventuelle Änderungen bei diesen Daten auf dem Laufenden zu halten.

Zuletzt aktualisiert im August 2019