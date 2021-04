Publiziert 01/04/2021 Am 12:52 GMT | Update 01/04/2021 Am 12:54 GMT

Am 3. April fällt der Startschuss zur neuen Rennserie Extreme E. In insgesamt fünf Stationen über das Kalenderjahr verteilt wird der neue Champion gesucht.

Hauptziel ist es, Motorsport und Umweltschutz miteinander in Einklang zu bringen. Die Extreme E fährt nur an Orten, in denen der Mensch bereits stark in die Natur eingegriffen hat. So soll neuer Schaden vermieden und gleichzeitig auf den schon bestehenden aufmerksam gemacht werden.

Klangvolle Namen sind involviert. Lewis Hamilton, Nico Rosberg und Jenson Button sind jeweils Teambesitzer. Button geht persönlich als Pilot an den Start, ebenso wie die Rallye-Weltmeister Sebastian Loeb und Dakar-Sieger Carlos Sainz Senior.

Hier erfahrt Ihr alles zur Auftakt Saison in der Extreme E, einschließlich den Regeln und der Übertragung live im TV und im Livestream.

Extreme E: Die Regeln

Es starten jeweils Zweierteams, die aus einer Frau und einem Mann zusammengestellt sind. Jedes Rennen, ein sogenannter "X Prix", besteht aus zwei Runden. Eine Runde hat dabei die Länge von etwa acht Kilometern. Nach einer Runde wird der Pilot gewechselt.

Ein Rennwochenende findet über zwei Tage statt. Am ersten Tag steht das Qualifying auf dem Programm. Die vier schnellsten Teams qualifizieren sich für das erste Halbfinale, die restlichen für das zweite Halbfinale.

Den Fahrern steht dabei pro Runde ein sogenannter Hyperdrive-Boost zur Verfügung, den sie für einen festgelegten Zeitraum einsetzen können.

Die Top drei des ersten Halbfinales schaffen den Sprung in das Finale. Aus dem zweiten Semifinale kommen noch einmal zwei Teams ins Finale. Die Schnellsten des großen Finales sind die „X-Prix“-Gewinner.

Neuer Champion werden genau wie in der Formel 1, der Formel E oder der MotoGP diejenigen, die zum Saisonende die meisten Punkte gesammelt haben.

Extreme-E: Das Punktesystem

Platz 1: 25 Punkte

25 Punkte Platz 2: 15 Punkte

15 Punkte Platz 3: 10 Punkte

10 Punkte Platz 4: 7 Punkte

7 Punkte Platz 5: 6 Punkte

6 Punkte Platz 6: 5 Punkte

5 Punkte Platz 7: 4 Punkte

4 Punkte Platz 8: 3 Punkte

3 Punkte Platz 9: 2 Punkte

2 Punkte Platz 10: 1 Punkt

Der Rennkalender

03.-04. April 2021: Desert X Prix, Saudi-Arabien

Desert X Prix, Saudi-Arabien 29.-30. Mai 2021: Ocean X Prix, Senegal

Ocean X Prix, Senegal 28.-29. August 2021: Artic X Prix, Grönland

Artic X Prix, Grönland 23.-24. Oktober 2021: Amazonas X Prix, Brasilien

Amazonas X Prix, Brasilien 11.-12. Dezember 2021: Glacier X Prix, Argentinien



Die Extreme E live im TV

Die Rennen am Sonntag werden live im TV bei "Pro Sieben Maxx" übertragen.

Eurosport zeigt jeweils am Dienstag nach den Rennen ab etwa 22:00 Uhr eine Zusammenfassung mit den Highlights der Veranstaltung.

Die Extreme E im Livestream

"Ran.de" ist im Livestream bei allen Stationen mit von der Partie. Auch die Qualifyings am Samstag werden hier live übertragen.

Die Extreme E bei Eurosport.de

Eurosport.de hält Euch über die neue Rennserie auf dem Laufenden. Hier gibt es alle Informationen zur Extreme E.

