Extreme-E

Extreme-E - Jenson Button bittet zum Casting: Welche Pilotin fährt mit ihm im "JBXE"-Team?

Der Formel-1-Weltmeister von 2009, Jenson Button, geht in der Extreme-E mit einem eigenen Team an den Start, für das er auch selbst fährt. Die Entscheidung um den zweiten Platz im Cockpit fiel in einem Casting zwischen Katherine Legge, Jutta Kleinschmidt und Mikaela Ahlin-Kottulinsky.

00:03:42, vor 2 Stunden