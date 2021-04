Publiziert 01/04/2021 Am 12:50 GMT

Laut Seriengründer Alejandro Agag ist die Wüstenbildung ein heikles Thema der Gegenwart.

"Wir haben uns für unser erstes Rennen in al-'Ula entschieden, um auf die Gefahren der Verödung aufmerksam zu machen", so Agag. Saudi-Arabien ist bereits Heimat eines Formel-E-Rennens und der Rallye Dakar.

Außerdem wird die Formel 1 im Jahr 2021 im Königreich debütieren. Trotz der Öffnung des Landes steht die Regierung immer wieder wegen Menschenrechtsverletzungen und der Unterdrückung der Frau im Fokus.

Für Saudi-Arabien ist die Extreme E ein weitere wichtige Säule, um das Land weg vom Öl hin zu einem diversifizierten Staat zu wandeln. Laut Kronprinz Prince Mohammad bin Salman hat das Programm "Vision 2030" Priorität. Im Zuge des Projekts soll die Erzeugung von Strom durch Windkraft und Solarenergie deutlich ausgebaut werden. So sollen jegliche Arten von Verschmutzung reduziert werden.

Prinz Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, der Vorsitzende des nationalen Automobil- und Motorradverbandes, sagt: "Saudi-Arabien ist ein Land, das seit mehr als einem halben Jahrhundert Wüstenrallyes ausrichtet und die größte zusammenhängende Sandwüste der Welt beherbergt. Daher bietet es die ideale Kulisse für Extreme E, um auf die Herausforderungen der Wüstenbildung hinzuweisen."

Saudi-Arabien und die Extreme E seien "natürliche Partner", wenn es darum geht, auf die Notwendigkeit von umweltfreundlicher Energieproduktion aufmerksam zu machen, so Al-Faisal weiter. Die Region rund um al-'Ula bietet außerdem eine beeindruckende Landschaft und eine Prise Kultur, was den Tourismus in Saudi-Arabien ankurbeln soll, der Mitte 2019 für Menschen aus aller Welt geöffnet wurde.

