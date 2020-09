Die Ungarn nämlich liegen im ewigen Olympischen Medaillenspiegel der Fechter und Fechterinnen auf Rang drei hinter Frankreich und Italien. Dazu hat kein einzelner Fechter mehr beigetragen als Aladar Gerevich. Er gewann bei sechs Olympia-Teilnahmen in 28 Jahren ganze zein Olympia-Medaillen gewonnen – im Einzel und mit dem Team.

Gerevichs erste Spiele waren jene 1932 in Los Angeles. Damals stieß er in ein Team hinzu, dass bereits amtierender Olympiasieger im Team-Wettbewerb der Säbelfechter war. Gerevich half dann, den Titel zu verteidigen und wuchs in den kommenden Jahren zum Kopf des ungarischen Teams heran, dass im Fechtsport der Männer bei den nächsten fünf Olympischen Spielen dominierte.

Gerevich holte sechs Mal in Folge Teamgold, bevor die unglaubliche Siegesserie 1960 in Rom endete – und man muss bedenken, dass ohne die Absage der Spiele 1940 und 1944 aufgrund des zweiten Weltkrieges noch mehr Goldmedaillen hätten dazukommen können. Trotzdem: Mit sechs Olympiasiegen in ein und demselben Event in Folge, halten Ungarn und somit auch Gerevich bis heute einen Rekord.

Das Highlight von Gerevich’s persönlicher Karriere waren die Olympischen Spiele in London 1948. Dort holte er auch im Einzel mit dem Säbel Gold – in einem Jahr, in dem er das Geschehen wirklich dominierte. Von 20 Duellen wurde er nur ein einziges Mal bezwungen. Als Gerevich seine Karriere beendete, hatte er im Einzel den Medaillensatz aus Gold, Silber und Bronze komplett.

Am Ende seiner Karriere lagen 28 Jahre zwischen der ersten und letzten Gold-Medaille von Gerevich. Auch das war lange ein allein gehaltener Rekord, bis der Neuseeländer ihn im Jahr 2012 einstellte.

