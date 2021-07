Fechten

Bhavani Devi: Indiens Fecht-Pionierin kämpft gegen alle Zweifel für ihren Olympischen Traum

Bhavani Devi schreibt bei den Olympischen Spielen in Tokio Geschichte. Die 27-Jährige ist die erste Fechterin aus Indien, die jemals bei den Sommerspielen an den Start gehen wird. "Das ist so groß, nicht nur für mich, sondern für das gesamte Land", sagte Devi. Doch der Weg bis dorthin war wahrlich kein leichter. Devi sah sich in ihrem Heimatland immer wieder mit Kritik konfrontiert.

