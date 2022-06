Für Deutschland waren neben Ebert Leandra Behr, Kim Kirschen und Anne Sauer an den Start gegangen.

Die Goldmedaille gewannen souverän die Italienerinnen im Finale gegen Frankreich (45:25). Deutschlands Säbel-Männer mussten sich derweil bereits im Viertelfinale auf dramatische Weise der Ukraine geschlagen geben (44:45).

Am Freitag hatte Ebert dem deutschen Team mit ihrem Einzel-Titel einen Start nach Maß in die Titelkämpfe in der Türkei beschert.

Bei Olympia in Tokio war Deutschland im Umbruch ohne Medaille geblieben, am 15. Juli beginnt die WM in Kairo.

(SID)

