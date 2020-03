Fecht-Weltcup und -Grand Prix stehen an

In Luxemburg sowie in der griechischen Hauptstadt Athen stehen zwei Säbel-Weltcups an, und in der ungarischen Hauptstadt Budapest werden die Degenfechter und -fechterinnen ein Grand Prix-Event austragen. Luxemburg empfängt dabei die Männer, Athen die Frauen.

Alle drei Turniere sind wichtige Meilensteine auf dem Weg zu den Olympischen Spielen im Sommer im japanischen Tokio – auch für den deutschen Säbelfechter Max Hartung, der in Luxemburg neben dem Koreaner Oh Sang-uk topgesetzt ist.

In Athen führt die Russen Sofya Velikaya das Starterfeld an, zu dem auch Olga Kharlan aus der Ukraine gehört. Die Einzel-Turniere bei beiden Weltcups werden am Freitag und Samstag ausgetragen, bevor sonntags die Team-Events folgen.

In Budapest werden beim Grand Prix der Degenfechter und -fechterinnen der Russe Sergey Bida und die Rumänin Ana Maria Popescu die Setzlisten anführen. Herausgefordert werden sie von Andrea Santarelli aus Italien und dem Ungarn Gergely Siklosi.