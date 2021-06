Fechten

Fechten: Houssam Elkord erfüllt sich in Tokio einen Kindheitstraum: "Olympia ist einfach magisch"

In seiner Kindheit schrieb Houssam Elkord einen Brief an sich selbst und sagte sich, dass er eines Tages an den Olympischen Spielen teilnehmen werde. In diesem Jahr wird dieser Traum im Alter von 28 Jahren wird dieser Traum Realität. Der Marokkaner vertritt sein Land im Fechten bei den Spielen von Tokio. Dabei kämpft er nicht nur für sich, er will Fechten in Marokko bekannter machen.

00:02:38, vor einer Stunde