Fechtsport wartet weiter auf neue Event-Termine

Auch der Fechtsport liegt während der Corona-Krise weiterhin auf Eis.

Während einige Länder ihre Maßnahmen lockern und auch über die Öffnung ihrer Grenzen nachdenken, stehen die Ampeln für alle internationalen Fecht-Wettkämpfe noch immer auf Rot. Wie in fast allen anderen Sportarten sorgte der weltweite Gesundheits-Notstand auch hier dafür, dass im Mai alle Events abgesagt werden mussten.

Der FIE Grand Prix im kolumbianischen Cali (1.-5. Mai) sowie der FIE Grand Prix in Shanghai in China (15.-17. Mai) wurden schon weit im Vorfeld abgesagt, und auch das für letztes Wochenende angesetzte Grand Prix-Event in der russischen Hauptstadt Moskau (22.-24. Mai) konnte nicht stattfinden.

Noch gibt es keine neuen Termine für die Wiederaufnahme der Wettkämpfe. Alle Rangliste sind auf dem Stand vom 8. März eingefroren worden, weil das Ranking für die Olympia-Qualifikation ausschlaggebend ist. Je länger die Wettkampfpause, desto weniger Athleten hätten Punkte, wenn das 12-Monats-Ranking fortlaufen würde.

Was bereits feststeht ist allerdings, dass der 5. April 2021 Stichtag für die Olympia-Qualifikation über das Ranking ist. Zwischen 15. und 30. April 2021 sollen dann Qualifikations-Turniere in den jeweiligen Regionen stattfinden.

