FIE stellt Corona-Hilfsplan vor

Der Internationale Fecht Verband FIE hat einen Unterstützungsplan im Wert von einer Million Schweizer Franken aufgestellt, um den Schaden zu minimieren, den der Fechtsport durch die Corona-Pandemie erleidet.

Dieser Plan soll die bereits existierenden Hilfsprogramme der FIE ergänzen, um nationalen und kontinentalen Fechtverbänden sowie Turnier-Veranstaltern, Athleten und Referees wichtige Unterstützung zu bieten.

Seit März haben keine internationalen Fecht-Wettkämpfe mehr stattgefunden. Außerdem hat die Verschiebung der Olympischen Spiele von Tokio den Sport hart getroffen und diese Einnahmequelle wird erst ein Jahr später als gedacht sprudeln können.

Durch den neuen Plan werden alle Mitgliedsverbände der FIE rund 4.000 Schweizer Franken bekommen. Außerdem wurden die Mitgliedschaftsgebühren für 2020 ausgesetzt, genauso wie alle Turniergebühren, die Veranstalter sonst in der Saison 2020/2021 hätten zahlen müssen.

Darüber hinaus wird die FIE auch Unterstützungen an Referees zahlen, die in der Saison 2019/2020 auf internationaler Bühne zum Einsatz kamen. FIE-Präsident Alisher Usmanov erklärte, dass der Plan “mit dem Gedanke an Solidarität und Einigkeit” erstellt worden sei, zum Wohle der “globalen Fecht-Familie”.

“Fechter und Verbände wurden gezwungen, abrupt alle Aktivitäten einzustellen”, so Usmanov und ergänzte: “In seiner langen und glorreichen Geschichte als eine der ursprünglichen Olympischen Sportarten, hat der Fechtsport schwierige Hindernisse überwunden. Seien sie versichert, dass die FIE unermüdlich daran arbeitet, unsere Athleten zu schützen und künftige Veranstaltungen sicher durchführen zu können.”

Bislang gibt es noch immer kein Signal, wann internationale Fecht-Wettkämpfe wieder aufgenommen werden könnten.

