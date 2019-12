Foconi gewinnt Olympia-Test-Event

Foconi setzte sich bei der sogenannten Prinz Takamodo Trophy im Finale gegen den Franzosen Maxime Pauty durch. Der durfte sich anschließend aber immerhin mit dem Sieg im Teamwettbewerb trösten.

Der amtierende Europameister Foconi, der im November beim letzten Florett-Weltcup in Bonn bereits Bronze geholt hatte, gewann gegen Pauty im Finale mit 15:5 denkbar deutlich. Zuvor hatte er im Halbfinale bereits seinen Landsmann Daniele Garozzo mit 15:10 ausgeschaltet und im Viertelfinale einen weiteren Italiener, den Ex-Weltmeister Andrea Cassara mit 15:8.

Pauty gewann im Halbfinale ebenfalls mit 15:10 gegen den Russen Alexey Cheremisinov und zuvor im Viertelfinale mit 15:6 gegen seinen französischen Landsmann Enzo Lefort. Davor hatte er im Achtelfinale mit Dimitri Zherebchenko noch einen weiteren Russen ausgeschaltet.

Im Team-Wettbewerb gewannen die Franzosen im Finale mit 45:39 gegen die USA, nachdem sie zuvor im Halbfinale überraschend deutlich mit 45:27 Italien bezwungen hatte. Die Italiener gewannen schließlich durch ein 45:38 gegen Russland Bronze, nachdem die Russen im Halbfinale mit 34:45 gegen die USA verloren hatten.

Während die Männer ihren Florett-Weltcup in Tokio abhielten, waren die Frauen in Saint-Maur gefragt. Dort gewann mit Alice Volpi ebenfalls eine Italienerin. Sie gewann das Finale mit 15:10 gegen ihre Landsfrau Martina Batini. Team-Gold ging in Saint-Maur an die Russinnen durch ein knappes 42:41 über Italien.

Außerdem feierte Olga Kharlan in Salt Lake City einen Weltcup-Sieg bei den Säbelfechterinnen. Die Ukrainerin setzte sich im Salt Palace Convention Center im Finale gegen die Chinesin Jiarui Qian mit 15:9 durch.