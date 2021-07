Fechten

Olympia 2021: Leonie Ebert kämpft sich beim Fechten ins Olympia-Achtelfinale

Leonie Ebert musste lange zittern, bis sie ihren Achtelfinal-Einzug bejubeln durfte. Sie setzte sich mit 15:14 gegen die US-Amerikanerin Jacqueline Dubrovich durch. Die verlangte der Würzburgerin alles ab. In einem packenden Duell ging es hin und her. So lag Ebert kurz vor Schluss schon 14:11 in Führung und ließ die Amerikanerin dennoch noch mal auf 14:14 herankommen.

00:02:52, vor 11 Stunden