Fechten

Olympia in Tokio: Debütantin Malika Khakimova nimmt Gold ins Visier: "Ich muss die Beste sein"

Malika Khakimova schreibt bei den Olympischen Spielen in Tokio Geschichte. Die 25-Jährige ist die erste Fechterin aus Usbekistan, die jemals bei den Sommerspielen an den Start gehen wird. Doch das ist für Khakimova nicht genug: Die Ausnahmeathletik strebt in Japan Gold an. "Ich muss die Beste sein, ich muss das Beste haben", verriet die Usbekin im Vorfeld der Olympischen Spiele.

00:03:03, vor einer Stunde