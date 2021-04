Publiziert 25/04/2021 Am 16:48 GMT | Update 26/04/2021 Am 06:26 GMT

"Ich bin natürlich gekommen, um dieses Turnier zu gewinnen. Das war das Ziel. Ich muss aber sagen, dass ich mit der Art, wie ich mich präsentiert habe, definitiv zufrieden bin", sagte Ndolo, die einen weiteren Olympia-Anlauf für Paris wagen will: "Klar wäre ich gern schon in Tokio dabei gewesen, ich werde aber bis 2024 weitermachen - ich bin immer noch hungrig."

Am Sonntag scheiterte auch Anna Limbach (Dormagen) mit dem Säbel äußerst knapp. Im Finale zog sie mit 13:15 gegen Anna Baschta (Aserbaidschan) den Kürzeren.

Stephan Rein (Heidenheim) schied mit dem Degen im Achtelfinale aus und vergab damit ebenfalls seine letzte Olympia-Chance.

In Leonie Ebert mit dem Florett ist nur eine deutsche Fechterin qualifiziert. In den Disziplinen Herrenflorett und Herrensäbel sind jeweils deutsche Mannschaften und damit auch drei Einzelstarter in Japan dabei.

(SID)

