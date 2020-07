Per Like zum Sieg: Virtuelles Fecht-Event auf Social Media

Der panamerikanische Fechter-Verband CPE hat seine Social-Media-Kanäle benutzt, um junge Fechter und Fechterinnen in Zeiten der Corona-Krise mit einem virtuellen Wettkampf bei Laune zu halten.

Zwar rasselten, im Gegensatz zu den virtuellen Events in anderen Sportarten, nicht zuhause am Computer die Säbel, doch vom 20. bis 27. Juni wurden im Turniermodus trotzdem Sieger und Siegerinnen bei den Junioren und Juniorinnen ermittelt – per Votum.

Zu Turnierbeginn sollten alle teilnahmewilligen Fechter und Fechterinnen ein Foto in Fecht-Montur mit ihrem Name, ihrem Geburtsdatum, ihrem Herkunftsland und einer kurzen Beschreibung ihres Fecht-Stils posten. Dann wurde ein Turnierbaum erstellt und schließlich per Abstimmung auf den Social-Media-Kanälen unter allen Usern bestimmt, wer eine Runde weiterkommt.

“Der CPE hat dieses virtuelle Fecht-Event als innovative Bühne auf die Beine gestellt, um Fechtern die Möglichkeit zu geben, ihrer Einigkeit und ihrer Liebe für ihren Sport gemeinsam Ausdruck zu verleihen, wenn wir es alle am meisten brauchen”, hieß es in einer Pressemitteilung zu dem Event.

Den Sieg bei den Juniorinnen trug Modawi Alkhayyal aus Saudi-Arabien vor ihrer Landsfrau Sheikha Aldossary davon. Die Mexikanerin Cynthia Garcia und die Ukrainerin Yelizaveta Melnychuk teilten sich den Bronze-Platz. Bei den männlichen Junioren gewann der Chilene Martin Leal vor dem Iraner Amirhossein Shaker. Dritte wurden der Ecuadorianer Edgar Aponte und der Ukrainer Vyacheslav Dzubia.

