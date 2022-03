Fechten

Fechtsport der Extraklasse: Die Top 5 vom GP in Budapest

Fechtsport der Extraklasse: Die Top 5 vom GP der Degenfechter in Budapest zeigen, was diesen Sport so faszinierend macht. beosnders die ungarischen Fechter trumpften beim Heimspiel auf, doch der Sieg ging nach Südamerika.

00:01:49, vor einer Stunde